Argentina-Inghilterra a 40 anni dalla Mano de Dios: 120' per battere la Svizzera

Servono 120 minuti, trenta più del previsto, e i brividi fino alla fine ma l' Argentina la spunta sulla Svizzera grazie a Julian Alvarez e vola in semifinale. Una Seleccion sottotono soffre una Svizzera solida e concreta, subito sotto per il gol di Mac Allister in avvio ma capace di fare la partita per lunghi tratti. Al 67' arriva il meritato pareggio ma l'espulsione per doppia ammonizione di Embolo cambia l'inerzia del match verso Messi e compagni, che riescono ad evitare i rigori grazie a uno splendido destro a giro di Alvarez al 112'. Nel recupero Lautaro Martinez in contropiede chiude i conti al 121' per il 3-1 finale . L'Argentina avanza in semifinale, dove sarà chiamata - a 40 anni dalla Mano de Dios e dal gol più bello della storia dei Mondiali - ad alzare il livello con l' Inghilterra (15 luglio, ore 21) di Kane e Bellingham.

Mac Allister apre, Ndoye la porta all'overtime

Buon approccio della Svizzera, che prende subito il comando del gioco. Nonostante un avvio a marce decisamente basse, l'Argentina si porta avanti su palla inattiva. Corner di Messi e colpo di testa di Mac Allister, che batte Kobel e firma l'1-0 al 10'. Reazione degli elvetici con Sow che al 20' scalda i guantoni di Martinez. Continua a premere la Svizzera, ma la partita è spezzatata e il primo tempo si chiude con un'ammonizione rimediata da Embolo per un brutto fallo su Paredes.

Nella seconda frazione Svizzera sempre in gestione, ma ritmi sempre bassi. Ndoye prima ci prova al 65' e poi buca Martinez al 68' segnando l'1-1 dopo una bella combinazione in area con Rodriguez. Un minuto dopo si accende il match: presunto sgambetto di Paredes su Embolo, con Pinheiro che estrae un giallo apparentemente sacrosanto all'argentino. Proteste immediate dell'ex Juventus e Roma: il fischietto portoghese va a rivedere il contatto al Var notando una netta simulazione di Embolo, che viene ammonito nuovamente e, dunque, espulso. Con la superiorità numerica l'Argentina schiaccia la Svizzera nella sua metà campo e inizia a premere per evitare i supplementari. All'89' Mac Allister sfiora la doppietta di testa e Messi va a centimetri dal 2-1 nel recupero, ma la squadra di Yakin regge e trascina la Seleccion ai supplementari.

Decisivo Julian Alvarez. Lautaro, firma in contropiede

Ritmi bassi e tanta tensione nei trenta minuti aggiuntivi, a decidere la qualificazione è un'invenzione di Julian Alvarez che batte Kobel con uno splendido destro a giro al 112'. Svizzera alla disperata davanti e completamente sbilanciata, il tentativo di un nuovo pari svanisce e nel recupero arriva anche il colpo di grazia in contropiede di Lautaro Martinez che chiude i conti e apre definitivamente le porte della semifinale ai campioni del mondo in carica.