Pari Inghilterra irregolare, Norvegia furiosa: l'immagine che svela tutto

C'è un caso 'tecnologico' che apre una polemica - l'ennesima - al Mondiale 2026. La rete del momentaneo pareggio dell'Inghilterra contro la Norvegia ai quarti (2-1 il risultato finale a favore degli uomini di Tuchel) sarebbe dovuta essere annullata perché viziata da una collisione tra il pallone e un cavo della spidercam, che di fatto ha modificato la traiettoria del rilancio del portiere norvegese, facilitando così il recupero degli inglesi. Il dettaglio non è sfuggito ai giocatori in campo, con i norvegesi a protestare in maniera veemente, né tantomeno ai social, dove il video è rapidamente diventato virale insieme alle polemiche per il mancato annullamento della rete di Bellingham.

La smentita Fifa: ecco il perché

La Fifa ha prodotto un comunicato mostrando il grafico del sensore all'interno del pallone per giustificare il mancato intervento del direttore di gara: "Prima del gol dell'Inghilterra al 45'+2 contro la Norvegia, il sensore del pallone non ha rilevato alcun picco nel 'battito del pallone' mentre questo era in volo. Non vi è quindi alcuna prova che il pallone abbia toccato il cavo sospeso, modificando la propria traiettoria", spiega l'organismo che governa il calcio mondiale. Tutto giusto, peccato però per un dettaglio che non viene comunicato, e cioè che la valutazione dei sensori all'interno della sfera viene fatta solo ad altezza gioco, sono posizionati ad altezza campo e quindi incapaci di valutare un contatto a quell'altezza. Azione da ripetere, pari da annullare.