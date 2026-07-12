 Sorloth "traditore dei vichinghi": Haaland impazzisce, nega il raddoppio alla Norvegia, furia social

La Norvegia lotta fino al 120esimo ma poi alla fine esce sconfitta dalla sfida contro l'Inghilterra e saluta i Mondiali americani. A far parlare non è solo il risultato o le polemiche per la rete di Bellingham (sul rinvio di Nyland il pallone sembra toccare il filo della Spider Cam), ma soprattutto un episodio successo nel primo tempo e con protagonisti Sorloth e Haaland. Una situazione particolare, e paradossale, perché ha compromesso in qualche modo la gara nel suo complesso, scatenando anche la furia social tra addetti ai lavori e gli stessi tifosi.