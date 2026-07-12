 Sorloth "traditore dei vichinghi": Haaland impazzisce, nega il raddoppio alla Norvegia, furia social

La Norvegia lotta fino al 120esimo ma poi alla fine esce sconfitta dalla sfida contro l'Inghilterra e saluta i Mondiali americani. A far parlare non è solo il risultato o le polemiche per la rete di Bellingham (sul rinvio di Nyland il pallone sembra toccare il filo della Spider Cam), ma soprattutto un episodio successo nel primo tempo e con protagonisti Sorloth e Haaland. Una situazione particolare, e paradossale, perché ha compromesso in qualche modo la gara nel suo complesso, scatenando anche la furia social tra addetti ai lavori e gli stessi tifosi.
Sorloth-Haaland: cos'è successo in Norvegia-Inghilterra
Per capire quanto successo bisogna tornare al minuto 43 di Norvegia-Inghilterra con la formazione nordica in vantaggio grazie alla rete di Schjelderup. In quel frangente la squadra di Solbakken recupera un bel pallone in mezzo al campo e riesce a partire in contropiede in un potenziale due contro uno con Sorloth a guidare il pallone e Haaland al suo fianco pronto a ricevere il passaggio. Questo, però, non è avvenuto e l'attaccante dell'Atletico Madrid, seguito anche dalla Juve una questa sessione di mercato, si è intestardito fino ad arrivare al tiro poi deviato dalla difesa inglese. Una situazione che ha fatto arrabbiare il compagno che ha espresso subito il suo disappunto scuotendo la testa e non solo. Un'occasione che avrebbe potuto portare la Norvegia sul 2-0.
"Traditore": la furia social
E anche sui social non si è perso tempo perché Sorloth, suo malgrado, è diventato il protagonista in negativo di questa situazione. Il suo passaggio avrebbe potuto cambiare le sorti di una gara poi vinta dall'Inghilterra con il risultato di 2-1, soprattutto perché dopo l'episodio descritto è arrivato il pari inglese con Bellingham. Tantissimi i video sui social a far notare l'errore e anche tanti i messaggi furiosi di tifosi e incredulità degli addetti ai lavori. "Traditore dei vichingi" si legge in qualche post a sottolineare quindi la causa dell'eliminazione della Norvegia dai Mondiali.
Le parole di Henry
Anche Thierry Henry ha espresso il suo disappunto per l'occasione mancata dalla Norvegia e da Sorloth in particolare: "Dovrebbe vergognarsi per quello che ha fatto. I giocatori di oggi non capiscono l'importanza di rappresentare la propria nazione. Lui avrebbe dovuto pensare alla nazione nel suo complesso, ma invece voleva la gloria per sé stesso, ed è uno dei motivi principali per cui sono stati eliminati". C'è anche una situazione raccontata dal papà di Alexander dopo la sfida col Brasile che coinvolge pure Haaland e la posizione in campo.
"Ora gioca sulla fascia"
Il papà di Alexander, Goran, racconta a Dagbladet le sensazioni del figlio dopo la sostituzione contro il Brasile all'intervallo e la sfida, interna, con Haaland: "Alexander è un vincente. Ama giocare le partite di calcio e costruire una cultura vincente. Ma ha fatto un ottimo lavoro nel mantenere il possesso palla in squadra. Abbiamo un giocatore di livello mondiale come Erling in attacco. È un centravanti. Anche Alexander ha le caratteristiche di un centravanti, ma ora gioca sulla fascia destra. Dopo la sostituzione era irritato, ma che si irriti quando viene sostituito, dovrebbe farlo tutti i giorni, tutto l’anno. Indipendentemente dal fatto che si tratti dei Mondiali, degli Europei o di una normale partita internazionale". Questo a sottolineare anche che Sorloth non viene impiegato nel suo ruolo ideale.
Le scuse di Sorloth
Al termine della gara è lo stesso Sorloth a chiarire quanto successo per scusarsi proprio con il compagno e smorzare anche le polemiche: "Vorrei cogliere l’occasione per chiedere scusa ai miei compagni di squadra, in particolare a Haaland: avrei dovuto passare la palla prima. E ai tifosi: vi abbiamo deluso e ci dispiace tantissimo. Apprezziamo tutto il vostro sostegno". Sul mancato passaggio a Haaland: "Non l’ho visto quando ho ricevuto la palla, ma quando l’ho visto era già troppo tardi".
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La Norvegia lotta fino al 120esimo ma poi alla fine esce sconfitta dalla sfida contro l'Inghilterra e saluta i Mondiali americani. A far parlare non è solo il risultato o le polemiche per la rete di Bellingham (sul rinvio di Nyland il pallone sembra toccare il filo della Spider Cam), ma soprattutto un episodio successo nel primo tempo e con protagonisti Sorloth e Haaland. Una situazione particolare, e paradossale, perché ha compromesso in qualche modo la gara nel suo complesso, scatenando anche la furia social tra addetti ai lavori e gli stessi tifosi.
Sorloth-Haaland: cos'è successo in Norvegia-Inghilterra
Per capire quanto successo bisogna tornare al minuto 43 di Norvegia-Inghilterra con la formazione nordica in vantaggio grazie alla rete di Schjelderup. In quel frangente la squadra di Solbakken recupera un bel pallone in mezzo al campo e riesce a partire in contropiede in un potenziale due contro uno con Sorloth a guidare il pallone e Haaland al suo fianco pronto a ricevere il passaggio. Questo, però, non è avvenuto e l'attaccante dell'Atletico Madrid, seguito anche dalla Juve una questa sessione di mercato, si è intestardito fino ad arrivare al tiro poi deviato dalla difesa inglese. Una situazione che ha fatto arrabbiare il compagno che ha espresso subito il suo disappunto scuotendo la testa e non solo. Un'occasione che avrebbe potuto portare la Norvegia sul 2-0.