Infantino: "Valutiamo Mondiale a 64 squadre. Trump? Ci sentiamo ogni giorno". Ceferin si oppone

Gianni Infantino ha dichiarato che la FIFA valuterà la possibilità di ampliare la Coppa del Mondo con l'aggiunta di altre 16 nazioni, portandola a 64 squadre, in vista della prossima edizione del 2030. Per le finali del 2026, co-organizzate da Stati Uniti, Canada e Messico, la competizione è stata ampliata a 48 squadre, un aumento rispetto alla versione a 32 nazioni che si è svolta dal 1998 al 2022. Il torneo del 2030 si svolgerà in sei nazioni e tre continenti: l'Uruguay, paese ospitante del 1930, l'Argentina, vincitrice dell'edizione 2022, e il Paraguay (sede della CONMEBOL, l'organo di governo del calcio sudamericano) ospiteranno una partita ciascuno all'inizio della competizione, mentre le restanti partite (101 per un torneo a 48 squadre) saranno suddivise tra Marocco, Portogallo e Spagna. Nel settembre 2025, la FIFA ha avviato delle discussioni sull'eventuale espansione del torneo per il 2030, dopo aver ricevuto una proposta formale da una delegazione di influenti leader sudamericani.
Le parole di Infantino
Infantino, presidente dell'organo di governo del calcio mondiale, ha confermato che si terranno delle discussioni sul formato proposto dopo il torneo di quest'estate: "Sicuramente (un torneo a 64 squadre) è una questione che verrà esaminata e discussa nei comitati competenti dopo questo Mondiale", ha dichiarato Infantino in un'intervista al media svizzero Bluewin. Il presidente della FIFA ha ribadito che il torneo era "per il mondo intero, non solo per l'Europa e il Sud America". Il presidente della FIFA ha poi proseguito così: “Ogni nazione dovrebbe poter sognare di partecipare alla Coppa del Mondo. Si può notare che la qualità delle squadre è estremamente elevata, e sta aumentando sempre di più in tutto il mondo. Se non si dà ai paesi più piccoli la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo, mancherà loro l'incentivo a continuare a migliorare". Il 56enne ha anche affermato che l'ampliamento della Coppa del Mondo a 48 squadre per questa edizione è stato "un successo al 100%". L'ampliamento ha suscitato critiche da parte delle nazioni partecipanti, con il commissario tecnico del Ghana, Carlos Queiroz, che dopo la fase a gironi ha dichiarato che ha svalutato il processo di qualificazione e trasformato il torneo in qualcosa di "volgare e ordinario".
Trump presente alla finale
Infantino e la FIFA avevano precedentemente commissionato uno studio di fattibilità sull'organizzazione dei Mondiali ogni due anni, anziché ogni quattro, prima di accantonare la proposta di modifica. Infantino ha aggiunto di essere in contatto con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump "quasi ogni giorno", affermando di essere "molto felice e di godersi il torneo" e di guardare quasi tutte le partite in TV pur non avendo ancora assistito a un incontro di persona. Il presidente della FIFA ha confermato a giugno che Trump assisterà alla finale dei Mondiali e consegnerà il trofeo alla squadra vincitrice, e ha ribadito tale intenzione.
Chi appoggia un Mondiale a 64 squadre?
L'idea è stata proposta per la prima volta dal dirigente calcistico uruguaiano Ignacio Alonso durante una riunione del Consiglio FIFA nel marzo 2025. La FIFA, l'organo di governo del calcio mondiale, ha dichiarato in un comunicato al New York Times che la proposta di Alonso è stata "sollevata spontaneamente" durante la sezione "varie ed eventuali" verso la fine della riunione. Poi, nel novembre 2025, Alejandro Dominguez, presidente della CONMEBOL e vicepresidente della FIFA, descrisse un torneo a 64 squadre nel 2030 come il suo "sogno" . Affermò che una simile espansione avrebbe "unito il mondo, almeno una volta". Un torneo allargato potrebbe significare che Uruguay, Argentina e Paraguay potrebbero ospitare ciascuno un intero girone, anziché solo una partita.
L'opposizione di Ceferin
Un torneo a 64 squadre vedrebbe competere più di un quarto delle 210 nazionali maschili FIFA e rischierebbe di rendere inutili molti processi di qualificazione regionali. Sei delle dieci nazioni CONMEBOL si qualificano già automaticamente per la fase finale a 48 squadre, con un ulteriore posto disponibile tramite i play-off. Ad aprile, il presidente della UEFA, Aleksander Ceferin, ha respinto la proposta definendola una "cattiva idea", affermando che avrebbe danneggiato sia il torneo stesso che le qualificazioni europee. Il suo omologo nordamericano, il presidente della CONCACAF Victor Montagliani, condivide un'opinione simile, definendola "non una grande idea".
Gianni Infantino ha dichiarato che la FIFA valuterà la possibilità di ampliare la Coppa del Mondo con l'aggiunta di altre 16 nazioni, portandola a 64 squadre, in vista della prossima edizione del 2030. Per le finali del 2026, co-organizzate da Stati Uniti, Canada e Messico, la competizione è stata ampliata a 48 squadre, un aumento rispetto alla versione a 32 nazioni che si è svolta dal 1998 al 2022. Il torneo del 2030 si svolgerà in sei nazioni e tre continenti: l'Uruguay, paese ospitante del 1930, l'Argentina, vincitrice dell'edizione 2022, e il Paraguay (sede della CONMEBOL, l'organo di governo del calcio sudamericano) ospiteranno una partita ciascuno all'inizio della competizione, mentre le restanti partite (101 per un torneo a 48 squadre) saranno suddivise tra Marocco, Portogallo e Spagna. Nel settembre 2025, la FIFA ha avviato delle discussioni sull'eventuale espansione del torneo per il 2030, dopo aver ricevuto una proposta formale da una delegazione di influenti leader sudamericani.
Le parole di Infantino
Infantino, presidente dell'organo di governo del calcio mondiale, ha confermato che si terranno delle discussioni sul formato proposto dopo il torneo di quest'estate: "Sicuramente (un torneo a 64 squadre) è una questione che verrà esaminata e discussa nei comitati competenti dopo questo Mondiale", ha dichiarato Infantino in un'intervista al media svizzero Bluewin. Il presidente della FIFA ha ribadito che il torneo era "per il mondo intero, non solo per l'Europa e il Sud America". Il presidente della FIFA ha poi proseguito così: “Ogni nazione dovrebbe poter sognare di partecipare alla Coppa del Mondo. Si può notare che la qualità delle squadre è estremamente elevata, e sta aumentando sempre di più in tutto il mondo. Se non si dà ai paesi più piccoli la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo, mancherà loro l'incentivo a continuare a migliorare". Il 56enne ha anche affermato che l'ampliamento della Coppa del Mondo a 48 squadre per questa edizione è stato "un successo al 100%". L'ampliamento ha suscitato critiche da parte delle nazioni partecipanti, con il commissario tecnico del Ghana, Carlos Queiroz, che dopo la fase a gironi ha dichiarato che ha svalutato il processo di qualificazione e trasformato il torneo in qualcosa di "volgare e ordinario".