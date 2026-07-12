Infantino: "Valutiamo Mondiale a 64 squadre. Trump? Ci sentiamo ogni giorno". Ceferin si oppone

Gianni Infantino ha dichiarato che la FIFA valuterà la possibilità di ampliare la Coppa del Mondo con l'aggiunta di altre 16 nazioni, portandola a 64 squadre, in vista della prossima edizione del 2030. Per le finali del 2026, co-organizzate da Stati Uniti, Canada e Messico, la competizione è stata ampliata a 48 squadre, un aumento rispetto alla versione a 32 nazioni che si è svolta dal 1998 al 2022. Il torneo del 2030 si svolgerà in sei nazioni e tre continenti: l' Uruguay , paese ospitante del 1930, l' Argentina , vincitrice dell'edizione 2022, e il Paraguay (sede della CONMEBOL, l'organo di governo del calcio sudamericano) ospiteranno una partita ciascuno all'inizio della competizione, mentre le restanti partite (101 per un torneo a 48 squadre) saranno suddivise tra Marocco , Portogallo e Spagna . Nel settembre 2025, la FIFA ha avviato delle discussioni sull'eventuale espansione del torneo per il 2030, dopo aver ricevuto una proposta formale da una delegazione di influenti leader sudamericani.

Le parole di Infantino

Infantino, presidente dell'organo di governo del calcio mondiale, ha confermato che si terranno delle discussioni sul formato proposto dopo il torneo di quest'estate: "Sicuramente (un torneo a 64 squadre) è una questione che verrà esaminata e discussa nei comitati competenti dopo questo Mondiale", ha dichiarato Infantino in un'intervista al media svizzero Bluewin. Il presidente della FIFA ha ribadito che il torneo era "per il mondo intero, non solo per l'Europa e il Sud America". Il presidente della FIFA ha poi proseguito così: “Ogni nazione dovrebbe poter sognare di partecipare alla Coppa del Mondo. Si può notare che la qualità delle squadre è estremamente elevata, e sta aumentando sempre di più in tutto il mondo. Se non si dà ai paesi più piccoli la possibilità di partecipare alla Coppa del Mondo, mancherà loro l'incentivo a continuare a migliorare". Il 56enne ha anche affermato che l'ampliamento della Coppa del Mondo a 48 squadre per questa edizione è stato "un successo al 100%". L'ampliamento ha suscitato critiche da parte delle nazioni partecipanti, con il commissario tecnico del Ghana, Carlos Queiroz, che dopo la fase a gironi ha dichiarato che ha svalutato il processo di qualificazione e trasformato il torneo in qualcosa di "volgare e ordinario".