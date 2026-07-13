“Lascia la Norvegia e muori”: Sorloth shock, la compagna pubblica tutto

Le minacce ricevute da Sorloth dopo l'eliminazione della Norvegia ai Mondiali hanno acceso un caso fuori dal campo. L'attaccante è stato preso di mira per una scelta durante la sfida contro l' Inghilterra . Il mancato passaggio a Haaland in area è diventato il simbolo della rabbia dei tifosi. La compagna del giocatore seguito dalla Juventus ha deciso di denunciare pubblicamente gli attacchi ricevuti sui social. Insulti e minacce rivolti alla famiglia hanno trasformato un errore sportivo in un episodio di odio inaccettabile.

La rabbia dei tifosi norvegesi dopo l'errore di Sorloth

La partita contro l'Inghilterra sembrava poter regalare alla Norvegia un momento decisivo del torneo. Sul risultato di 1-0, Sorloth si è trovato davanti alla porta con Haaland libero accanto a lui. L'attaccante ha scelto però di concludere personalmente l'azione, senza servire il compagno. Il tiro fallito ha lasciato spazio alla rimonta inglese, arrivata pochi minuti più tardi. Per molti tifosi quella decisione ha rappresentato una delle occasioni perse più pesanti della gara. La delusione per l'eliminazione si è trasformata rapidamente in attacchi personali sui social. I profili della compagna Lena Selnes sono stati sommersi da commenti offensivi contro il calciatore. Alcuni utenti sono arrivati persino a rivolgere minacce di morte a Sorloth e ai suoi familiari.

La denuncia della compagna Lena Selnes

I messaggi raccolti dalla stessa Selnes riflettono la gravità dell'attacco subito. Tra questi, uno intimava direttamente al calciatore di togliersi la vita, mentre un altro lo esortava a lasciare il Paese e a "buttarsi da una scogliera". Anche l'allenatore della nazionale norvegese, Stale Solbakken, ha commentato la situazione, definendola tragica e riconoscendo che, purtroppo, questo tipo di incidenti fanno parte della realtà attuale dello sport d'élite. L'allenatore ha colto l'occasione per dare un consiglio ai giocatori più giovani della sua squadra, raccomandando loro di stare il più lontano possibile dai social media per proteggersi da questo tipo di attacchi "I Mondiali e il calcio portano tanta gioia, ma anche tanto odio. Non volevo davvero dare risalto a questa cosa, ma è necessario dopo commenti come questi. Spero che tutti possano riflettere un po' di più prima di fare commenti del genere, a prescindere dalla situazione" la denuncia della donna che ha riportato l'attenzione sui limiti che non dovrebbero mai essere superati nello sport. Una sconfitta o un errore in campo non possono mai giustificare minacce e violenza verbale contro una persona e la sua famiglia.

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE