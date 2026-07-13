Domenica la finale Mondiale: su Dazn c'è Conte ospite speciale

Alle 18:30, ad accogliere Antonio Conte nello studio di Times Square , che si accenderà per uno speciale prepartita, ci saranno Diletta Leotta insieme a Marco Russo e i talent Andrea Marinozzi e Cir o Ferrara . Tra gli allenatori più vincenti e autorevoli del panorama calcistico nazionale e internazionale, Conte sarà protagonista anche del post- partita della finalissima del Mondiale, offrendo la sua analisi dell'ultimo atto del torneo: un ospite d'eccezione che porterà esperienza, visione tattica e una cultura della vittoria costruita ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. Campione d'Italia con Juventus, Inter e Napoli, vincitore della Premier League con il Chelsea e protagonista sulla panchina della Nazionale italiana a UEFA EURO 2016, Conte offrirà agli appassionati una prospettiva esclusiva sul match che assegnerà il titolo mondiale e sul percorso che ha portato le nazionali all'ultimo atto del Mondiale, ripercorrendo temi, sfide e protagonisti che hanno segnato il torneo.

inizia il conto alla rovescia versoche il prossimo 19 luglio incoroneràla nuova Nazionale campione del mondo al New York New Jersey Stadium, spettacolare cornice dell'atto conclusivo della competizione di calcio più prestigiosa al mondo. Dopo più di un mese di emozioni, sorprese e grandi sfide, il torneo entra nella sua settimana decisiva e Dazn si prepara a raccontarne l'epilogo con una copertura speciale ed esclusiva insieme a un ospite d'eccezione:

La giornata conclusiva della FIFA World Cup 2026™ sarà scandita da una vera e propria maratona di DAZN, con una copertura speciale fin dalle prime ore del mattino per accompagnare gli appassionati verso il match più atteso della competizione: si parte alle 8:30 con Wake Cup, condotto da Federico Sala e Simone Gamberini, mentre alle 17:00 sarà la volta di Copa Mundial, live dall'adidas Brand Center di Milano, con Barbara Cirillo e Alessia Tarquinio insieme ad Hernanes “Il Profeta”, Dario Mastroianni e Giuseppe Pastore.

A rendere ancora più speciale il racconto della finale sarà la squadra di inviati Dazn che si ritroverà tutta direttamente a New York: Federica Zille, Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci e Davide Bernardi, accompagneranno il pubblico con collegamenti live, interviste, retroscena e tutta l'atmosfera che si respirerà dentro e fuori dallo stadio, restituendo ogni emozione dell'evento che chiude il Mondiale.

La finale, in programma con il calcio d'inizio alle 21:00, sarà raccontata dalla telecronaca di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, volati negli Stati Uniti per vivere e raccontare da vicino la semifinale del 15 luglio e l'ultimo atto del Mondiale.

Con una squadra di talent di primo piano, ospiti d'eccezione, innovazioni tecnologiche e collegamenti esclusivi, DAZN si appresta a concludere il racconto di oltre un mese dedicato al grande spettacolo del calcio internazionale. In attesa del ritorno della Serie A Enilive, l'offerta calcistica di DAZN proseguirà con le amichevoli estive dei club italiani, confermando ancora una volta il proprio ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di calcio.