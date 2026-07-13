Domenica la finale Mondiale: su Dazn c'è Conte ospite speciale

Alle 18:30, ad accogliere Antonio Conte nello studio di Times Square, che si accenderà per uno speciale prepartita, ci saranno Diletta Leotta insieme a Marco Russo e i talent Andrea Marinozzi e Ciro Ferrara. Tra gli allenatori più vincenti e autorevoli del panorama calcistico nazionale e internazionale, Conte sarà protagonista anche del post- partita della finalissima del Mondiale, offrendo la sua analisi dell'ultimo atto del torneo: un ospite d'eccezione che porterà esperienza, visione tattica e una cultura della vittoria costruita ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. Campione d'Italia con Juventus, Inter e Napoli, vincitore della Premier League con il Chelsea e protagonista sulla panchina della Nazionale italiana a UEFA EURO 2016, Conte offrirà agli appassionati una prospettiva esclusiva sul match che assegnerà il titolo mondiale e sul percorso che ha portato le nazionali all'ultimo atto del Mondiale, ripercorrendo temi, sfide e protagonisti che hanno segnato il torneo.
La giornata conclusiva della FIFA World Cup 2026™ sarà scandita da una vera e propria maratona di DAZN, con una copertura speciale fin dalle prime ore del mattino per accompagnare gli appassionati verso il match più atteso della competizione: si parte alle 8:30 con Wake Cup, condotto da Federico Sala e Simone Gamberini, mentre alle 17:00 sarà la volta di Copa Mundial, live dall'adidas Brand Center di Milano, con Barbara Cirillo e Alessia Tarquinio insieme ad Hernanes “Il Profeta”, Dario Mastroianni e Giuseppe Pastore.
A rendere ancora più speciale il racconto della finale sarà la squadra di inviati Dazn che si ritroverà tutta direttamente a New York: Federica Zille, Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci e Davide Bernardi, accompagneranno il pubblico con collegamenti live, interviste, retroscena e tutta l'atmosfera che si respirerà dentro e fuori dallo stadio, restituendo ogni emozione dell'evento che chiude il Mondiale.
La finale, in programma con il calcio d'inizio alle 21:00, sarà raccontata dalla telecronaca di Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, volati negli Stati Uniti per vivere e raccontare da vicino la semifinale del 15 luglio e l'ultimo atto del Mondiale.
Con una squadra di talent di primo piano, ospiti d'eccezione, innovazioni tecnologiche e collegamenti esclusivi, DAZN si appresta a concludere il racconto di oltre un mese dedicato al grande spettacolo del calcio internazionale. In attesa del ritorno della Serie A Enilive, l'offerta calcistica di DAZN proseguirà con le amichevoli estive dei club italiani, confermando ancora una volta il proprio ruolo di punto di riferimento per gli appassionati di calcio.