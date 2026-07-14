Francia-Spagna: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streaming il Mondiale in tempo reale

Francia e Spagna scendono in campo a Dallas per contendersi l'ultimo atto di Coppa del Mondo. Gli uomini di Deschamps, trascinati dalle otto reti di Mbappé, puntano alla terza finale consecutiva dopo il trionfo in Russia nel 2018 e la resa contro l'Argentina in Qatar. Ben più remoto il ricordo dell'ultima finale mondiale della Spagna, che dopo la vittoria in Sudafrica nel 2010 non è mai andata oltre gli ottavi (ingannando però l'attesa con due Europei e una Nations League). La Roja di De la Fuente, che in attacco ha visto Oyarzabal e Merino fare le veci di un Yamal poco ispirato dal mondiale, è reduce dal successo sul Belgio (2-1), mentre i Bleus hanno eliminato il Marocco (2-0). Sull'altro lato del tabellone, a contendersi la finale sono i campioni in carica dell'Argentina e l'Inghilterra a caccia del secondo trionfo 60 anni dopo la conquista del mondiale di casa.