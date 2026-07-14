La clamorosa scoperta del Senegal a Mondiale finito: “Il nostro medico è un ginecologo"

Una rivelazione clamorosa, dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e una vicenda che continua a dividere. Dal Senegal arriva uno dei casi più discussi del post Mondiale : il medico della nazionale, in carica da circa dieci anni, è stato allontanato durante il processo di rinnovamento della squadra dopo la deludente esperienza iridata. A far esplodere la polemica sono state le parole del presidente della federazione, secondo cui il professionista non avrebbe avuto il profilo accademico adeguato per seguire una nazionale di alto livello. Ma la storia, nelle ore successive, si è arricchita di una versione completamente diversa, che mette in discussione l'intera ricostruzione.

Le dichiarazioni della Federazione: "Il nostro medico era un ginecologo"

A sollevare il caso è stato il presidente della Federcalcio senegalese, Abdoulaye Fall, intervenuto durante il bilancio successivo all'eliminazione della nazionale e alla conseguente rivoluzione tecnica che ha coinvolto anche il commissario tecnico Pape Thiaw e il suo staff: "Il nostro medico titolare, in realtà, non ha il profilo accademico adatto per seguire atleti di questo livello. Ed è qualcosa di cui mi sono reso conto solo piuttosto tardi". Poi ha aggiunto: "Il dottor Fedior è infatti un ginecologo di formazione. E credo che, a questo livello, da quanto mi è stato riferito, i ragazzi non fossero sufficientemente convinti di poter essere seguiti con continuità da lui. Era quindi necessario trovare una figura con un'esperienza specifica e convincente, che potesse rassicurarli pienamente, perché la salute viene prima di tutto".