La clamorosa scoperta del Senegal a Mondiale finito: “Il nostro medico è un ginecologo"

Una rivelazione clamorosa, dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e una vicenda che continua a dividere. Dal Senegal arriva uno dei casi più discussi del post Mondiale: il medico della nazionale, in carica da circa dieci anni, è stato allontanato durante il processo di rinnovamento della squadra dopo la deludente esperienza iridata. A far esplodere la polemica sono state le parole del presidente della federazione, secondo cui il professionista non avrebbe avuto il profilo accademico adeguato per seguire una nazionale di alto livello. Ma la storia, nelle ore successive, si è arricchita di una versione completamente diversa, che mette in discussione l'intera ricostruzione.
Le dichiarazioni della Federazione: "Il nostro medico era un ginecologo"
A sollevare il caso è stato il presidente della Federcalcio senegalese, Abdoulaye Fall, intervenuto durante il bilancio successivo all'eliminazione della nazionale e alla conseguente rivoluzione tecnica che ha coinvolto anche il commissario tecnico Pape Thiaw e il suo staff: "Il nostro medico titolare, in realtà, non ha il profilo accademico adatto per seguire atleti di questo livello. Ed è qualcosa di cui mi sono reso conto solo piuttosto tardi". Poi ha aggiunto: "Il dottor Fedior è infatti un ginecologo di formazione. E credo che, a questo livello, da quanto mi è stato riferito, i ragazzi non fossero sufficientemente convinti di poter essere seguiti con continuità da lui. Era quindi necessario trovare una figura con un'esperienza specifica e convincente, che potesse rassicurarli pienamente, perché la salute viene prima di tutto".
I dubbi dei calciatori e la rivoluzione dopo il Mondiale
Le parole del presidente lasciano intendere che anche all'interno dello spogliatoio fossero emerse perplessità sulla figura del medico. Secondo questa ricostruzione, alcuni giocatori avrebbero manifestato nel tempo dubbi sulla capacità del professionista di gestire le problematiche tipiche del calcio ad alto livello, ritenendo necessaria una figura con una preparazione specifica nella medicina sportiva. L'episodio si inserisce nel più ampio processo di rinnovamento avviato dalla federazione dopo un Mondiale chiuso con risultati inferiori alle aspettative. Il Senegal aveva superato il primo turno grazie al successo contro l'Iraq, prima delle sconfitte contro Francia e Norvegia. Particolarmente amara l'eliminazione contro il Belgio, arrivata dopo aver dilapidato un vantaggio di due reti nei minuti finali. In questo contesto, il cambio dello staff medico è stato presentato come uno degli interventi necessari per rilanciare il progetto tecnico.
La versione opposta
La vicenda, però, è tutt'altro che chiusa. Nelle ore successive alle dichiarazioni della federazione sono emerse informazioni che ridimensionano l'accusa rivolta al medico. Secondo diverse ricostruzioni, infatti, il dottor Fedior non sarebbe soltanto uno specialista in ginecologia. Il professionista risulterebbe infatti in possesso anche di una specializzazione in medicina dello sport, con un diploma in Medicina e Biologia dello Sport, oltre a un'esperienza maturata nel corso degli anni con società di calcio, pallamano, nuoto e ciclismo e con la partecipazione a numerose competizioni internazionali. Elementi che alimentano interrogativi sulla scelta della federazione di rendere pubblica la vicenda proprio adesso. Resta così una storia dai contorni ancora poco chiari, nella quale alle accuse della federazione si contrappongono documenti e precedenti professionali che raccontano una realtà differente. Sarà probabilmente la verifica del percorso accademico e delle qualifiche del dottor Fedior a chiarire definitivamente una vicenda che ha già fatto discutere il mondo del calcio.
Una rivelazione clamorosa, dichiarazioni che hanno fatto il giro del mondo e una vicenda che continua a dividere. Dal Senegal arriva uno dei casi più discussi del post Mondiale: il medico della nazionale, in carica da circa dieci anni, è stato allontanato durante il processo di rinnovamento della squadra dopo la deludente esperienza iridata. A far esplodere la polemica sono state le parole del presidente della federazione, secondo cui il professionista non avrebbe avuto il profilo accademico adeguato per seguire una nazionale di alto livello. Ma la storia, nelle ore successive, si è arricchita di una versione completamente diversa, che mette in discussione l'intera ricostruzione.
Le dichiarazioni della Federazione: "Il nostro medico era un ginecologo"
A sollevare il caso è stato il presidente della Federcalcio senegalese, Abdoulaye Fall, intervenuto durante il bilancio successivo all'eliminazione della nazionale e alla conseguente rivoluzione tecnica che ha coinvolto anche il commissario tecnico Pape Thiaw e il suo staff: "Il nostro medico titolare, in realtà, non ha il profilo accademico adatto per seguire atleti di questo livello. Ed è qualcosa di cui mi sono reso conto solo piuttosto tardi". Poi ha aggiunto: "Il dottor Fedior è infatti un ginecologo di formazione. E credo che, a questo livello, da quanto mi è stato riferito, i ragazzi non fossero sufficientemente convinti di poter essere seguiti con continuità da lui. Era quindi necessario trovare una figura con un'esperienza specifica e convincente, che potesse rassicurarli pienamente, perché la salute viene prima di tutto".