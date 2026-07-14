"Vedo se va bene", Mariani dal caso Rocchi alla semifinale Mondiale: presente per Inghilterra-Argentina

Il Mondiale 2026 entra nella fase decisiva e, anche senza la Nazionale italiana tra le protagoniste, ci sarà comunque un rappresentante azzurro in una delle partite più attese del torneo . Maurizio Mariani è stato infatti designato come quarto ufficiale della semifinale tra Inghilterra e Argentina , un riconoscimento importante per il fischietto italiano che chiuderà così il suo percorso nella competizione. Un arbitro che si è contraddistinto ma che ricordiamo anche per il caso Rocchi e Torino-Inter al centro della indagini . Sul campo, invece, restano diversi volti noti della Serie A ancora in corsa per il titolo mondiale, da Maignan a Rabiot fino a Lautaro Martínez e Nico Paz.

Mariani scelto come quarto ufficiale per Inghilterra-Argentina

Per l'arbitro della sezione di Aprilia arriva una delle chiamate più prestigiose della rassegna. Il designatore FIFA lo ha inserito nella squadra arbitrale della semifinale tra Inghilterra e Argentina, in programma mercoledì 15 luglio alle 21 italiane all'Atlanta Stadium. Mariani conclude così la sua esperienza al Mondiale con quattro presenze complessive. Prima della semifinale aveva già diretto Arabia Saudita-Uruguay e Colombia-Repubblica Democratica del Congo nella fase a gironi, oltre alla sfida dei sedicesimi tra Brasile e Giappone.

La partita sarà diretta dallo statunitense Ismail Elfath, affiancato dagli assistenti Corey Parker e Kyle Atkins. A completare il gruppo arbitrale ci saranno proprio Maurizio Mariani come quarto ufficiale e Daniele Bindoni nel ruolo di arbitro di riserva. Si chiude quindi il percorso del direttore di gara italiano, che non sarà chiamato per la finale del 19 luglio. Una presenza che conferma comunque il livello internazionale di Mariani, nonostante stando all'inchiesta sul caso Rocchi non fosse molto gradito all'Inter.

L'arbitro sgradito all'Inter

"Aggiorniamoci un attimo, fammi vedere se va bene poi ti do conferma". Stando a quanto riporta Repubblica sarebbe stato questo il sunto della chiacchierata tra Gianluca Rocchi e un addetto ai lavori commentando la possibile designazione di Maurizio Mariani. Prima di dare l'ok definitivo, però, secondo i pm era necessario l'assenso della società nerazzurra: "Ma solo dopo l’assenso dell’Inter perché da questa non gradito". Il fischietto della sezione di Aprilia, infatti, non era nei gradimenti dei nerazzurri, soprattutto dopo l'arbitraggio discusso e pieno di polemiche in occasione di Napoli-Inter, giocata al Maradona lo scorso 25 ottobre 2025 e vinta dalla squadra di Antonio Conte per 3-1. Lo stesso presidente nerazzurro aveva commentato in maniera dura l'arbitraggio di Mariani, definendo "rigorino" quello assegnato agli azzurri. Ora però Mariani si toglierà una grande soddisfazione.