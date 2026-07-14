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Calcio europeo, rivolta contro Infantino. Obiettivo: mandarlo a casa nel 2027

Nonostante il cervellotico meccanismo di qualificazione partorito per danneggiarlo al Mondiale, il Vecchio Continente ha piazzato 3 semifinaliste su 4. E l'obbrobrio del caso Balogun ha segnato il punto di non ritorno. Ceferin o un candidato Uefa: ecco chi sfiderà il successore di Blatter
Xavier Jacobelli
1 min
Infantinoceferinfifa
Calcio europeo, rivolta contro Infantino. Obiettivo: mandarlo a casa nel 2027© Getty Images

Alla faccia del cervellotico meccanismo di qualificazione partorito per danneggiarlo al Mondiale, il Vecchio Continente ha piazzato tre semifinaliste su quattro, cioè un quarto delle dodici europee presentatesi al torneo iridato. È questa è sicuramente una bruciante sconfitta per Gianni Infantino che 48 Nazionali al via, in netta maggioranza extraeuropee, le ha fortemente volute per accontentare i suoi grandi elettori, non necessariamente

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