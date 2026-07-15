Inghilterra-Argentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - Chi affronterà la Spagna, vittoriosa 2-0 contro la Francia, nella finale dei Mondiali 2026 in programma domenica 19 luglio? Per scoprirlo basterà seguire la sfida delle 21 italiane tra Inghilterra e Argentina all'Atlanta Stadium. Chiuso il Girone L davanti alla Croazia, la Nazionale dei Tre Leoni ha eliminato in rimonta il Congo ai sedicesimi (doppietta di Harry Kane), il Messico (3-2) agli ottavi e la Norvegia (2-1), anche stavolta dopo essere andata sotto, ai quarti. I campioni in carica, invece, hanno dovuto ricorrere ai supplementari sia ai sedicesimi contro Capo Verde (3-2) che ai quarti contro la Svizzera (3-1) mentre agli ottavi sono stati protagonisti di una clamorosa rimonta sull'Egitto: sotto 2-0 fino al 79', l'hanno ribaltata nel giro di 13 minuti grazie alle reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez.
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Inghilterra-Argentina: diretta tv e streaming
Inghilterra-Argentina, semifinale dei Mondiali 2026, è in programma alle ore 21 italiane all'Atlanta Stadium e sarà visibile in diretta su Dazn e in chiaro su Rai 1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play.
Le probabili formazioni di Inghilterra-Argentina
INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Konsa, Stones, Guéhi, O'Reilly; Rice, Anderson; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. Ct: Tuchel.
A disposizione: D. Henderson, Trafford, Burn, Chalobah, Eze, James, Madueke, Mainoo, Rashford, Rogers, Spence, Toney, Watkins.
ARGENTINA (4-4-2): E. Martinez; Molina, Romero, Lisandro Martinez, Tagliafico; De Paul, Paredes, Fernandez, Mac Allister; Messi, J. Alvarez. Ct: Scaloni.
A disposizione: Musso, Rulli, Barco, Lopez, Montiel, Senesi, Medina, Simeone, Palacios, Almada, Lo Celso, Nico Paz, Gonzalez, Otamendi, Lautaro Martinez.
ARBITRO: Elfath (Usa). ASSISTENTI: Atkins-Parker (Usa). IV UFFICIALE: Mariani (Italia). VAR: Di Bello (Italia). ASS. VAR: Lara (Cile)-Guzman (Nicaragua).
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