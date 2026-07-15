Inghilterra-Argentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

ATLANTA (STATI UNITI D'AMERICA) - Chi affronterà la Spagna, vittoriosa 2-0 contro la Francia, nella finale dei Mondiali 2026 in programma domenica 19 luglio? Per scoprirlo basterà seguire la sfida delle 21 italiane tra Inghilterra e Argentina all'Atlanta Stadium. Chiuso il Girone L davanti alla Croazia, la Nazionale dei Tre Leoni ha eliminato in rimonta il Congo ai sedicesimi (doppietta di Harry Kane), il Messico (3-2) agli ottavi e la Norvegia (2-1), anche stavolta dopo essere andata sotto, ai quarti. I campioni in carica, invece, hanno dovuto ricorrere ai supplementari sia ai sedicesimi contro Capo Verde (3-2) che ai quarti contro la Svizzera (3-1) mentre agli ottavi sono stati protagonisti di una clamorosa rimonta sull'Egitto: sotto 2-0 fino al 79', l'hanno ribaltata nel giro di 13 minuti grazie alle reti di Romero, Messi ed Enzo Fernandez.