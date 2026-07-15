“Lo chiedo a voi, l’arbitro era all’altezza?”: Deschamps senza freni dopo il ko Mondiale

La Spagna supera la Francia 2-0 all'AT&T Stadium di Arlington e conquista l'accesso alla finale del Mondiale , traguardo che mancava da 16 anni. A decidere la sfida sono il rigore trasformato da Oyarzabal e il gol nella ripresa di Pedro Porro . I francesi offrono una prestazione ben al di sotto delle aspettative, creando pochissimo e calciando solo tre volte nello specchio della porta difesa da Unai Simón . Nel post-partita, il ct Didier Deschamps ha riconosciuto la prova opaca della sua squadra, riservando però anche alcune critiche nei confronti della direzione arbitrale.

Deschamps, le parole dopo Francia-Spagna

È lo stesso ct Deschamps a parlare al termine della sfida contro la Spagna: "C'è tanta delusione perché avevamo molta ambizione. C'è mancato qualcosa contro una Spagna che sa fare bene tante cose. Tanti sbagli a livello tecnico, in una partita così dovevamo essere tutti al 100% e non è stato il nostro caso. Poi l'infortunio di Saliba, Rabiot che prende il giallo e rischia il rosso. Volevamo andare fino in fondo. Dura dare spiegazioni. Abbiamo cercato la reazione, abbiamo trovato una grande squadra che ha sbagliato molto meno di noi. Pensavo che i ragazzi avessero le capacità di recuperare, ma soprattutto i giocatori offensivi non hanno fatto bene. Difficile così sperare di vincere".

L'aspetto emozionale e gli errori tecnici

Il ct della Francia prosegue: "Questa Spagna è davvero forte e lo ha dimostrato contro di noi. Eravamo sotto lo standard solito, abbiamo fatto degli errori banali. Per arrivare alla vittoria dovevamo essere al massimo, dare tutto ma non lo eravamo. Siamo molto amareggiati stanotte. La prima parte era forse quella importante. C'è un aspetto emozionale, forse non siamo stati capaci di maneggiare la partita abbastanza. È una semifinale del Mondiale, la prima per molti di noi. Dovevamo essere più pericolosi in campo e mettere più in difficoltà la Spagna. Sicuramente non siamo felici, i giocatori sono delusi, avevamo grande ambizione perché il gruppo è pieno di gente competitiva".

Deschamps e la polemica sull'arbitro

Deschamps parla della partita: "La Spagna è riuscita a difendere sulla nostra forza offensiva, ha fatto veramente bene. Ha chiuso tutti gli spazi e, anche, ha fatto alcuni errori tecnici. Era difficile creare problemi con questo livello tecnico, sotto gli standard, specialmente comparando con le altre gare". Sulla sostituzione di Rabiot all'intervallo: "Aveva ricevuto un cartellino giallo e aveva già rischiato il secondo. Per un centrocampista, in una partita di questa intensità, è difficile continuare a giocare con serenità e intervenire come serve senza correre rischi". A chiudere poi la polemica: "Ci sono state delle decisioni ma non era la prima volta. Ma lo accetto. Ma mi chiedo: quest'arbitro (il salvadoregno Barton, ndr) era a livello di una semifinale di un Mondiale? Non dico questo perché ho perso, ma ci sono state delle situazioni da discutere".