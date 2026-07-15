Stampa spagnola celebra le Furie Rosse: “Impresa storica”. In Francia c'è delusione: “Fine del sogno"

La festa spagnola: la Roja celebrata come una squadra storica

In Spagna il clima è completamente diverso. La stampa generalista e sportiva ha celebrato la prestazione della Roja contro una Francia considerata tra le favorite per la vittoria finale. El País ha aperto con il titolo “Prodigiosa Spagna”, esaltando una squadra capace di superare i Bleus con una prova brillante e convincente. Il quotidiano ha sottolineato il valore della selezione guidata da De la Fuente, capace di raggiungere una finale mondiale sedici anni dopo l’ultima partecipazione. El Mundo ha invece messo in risalto la forza del gruppo e il gioco spettacolare degli spagnoli, capace di oscurare la formazione francese. Anche ABC ha celebrato il successo con una prima pagina dedicata alla rete su rigore di Oyarzabal e al raddoppio di Pedro Porro, ricordando anche il gol annullato a Lamine Yamal. Grande entusiasmo anche sui quotidiani sportivi: Marca ha definito la vittoria un “bagno storico” per la Roja. "Grandioso!", replica As, che scrive: "Una Spagna straordinaria lascia nel nulla la Francia e si mette nella finale di New York". Mentre Mundo Deportivo e Sport scelgono la stessa esclamazione di stupore, "Che grandi!".