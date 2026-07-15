Stampa spagnola celebra le Furie Rosse: “Impresa storica”. In Francia c'è delusione: “Fine del sogno"

La semifinale mondiale tra Spagna e Francia ha lasciato due immagini completamente opposte. Da una parte la festa incontenibile della Roja, tornata a giocarsi il titolo iridato sedici anni dopo l’ultima volta, dall’altra il grande rammarico dei Bleus, eliminati dopo una prestazione al di sotto delle aspettative. La vittoria spagnola per 2-0 ha generato entusiasmo sui principali quotidiani iberici e amarezza sulle prime pagine francesi. Anche le istituzioni dei due Paesi hanno commentato un risultato che ha segnato il percorso delle due nazionali. Tra congratulazioni, delusione e analisi tecniche, il giorno dopo la sfida racconta due stati d’animo completamente opposti.
La delusione della Francia: la stampa francese boccia la prova dei Bleus
La sconfitta contro la Spagna ha aperto una profonda riflessione sulla nazionale francese. Il quotidiano sportivo francese L’Équipe ha dedicato ben 13 pagine all’eliminazione dei Bleus, scegliendo un titolo emblematico: “Sprofondati”. Secondo il giornale, la squadra di Deschamps avrebbe perso una semifinale mai realmente giocata, mostrando difficoltà sotto ogni punto di vista, dalla condizione fisica alla gestione tecnica della partita. In prima pagina è comparso anche il titolo “Stella filante”, accompagnato dall’immagine di un Mbappé deluso e con lo sguardo rivolto verso il cielo. L’analisi di Vincent Duluc ha evidenziato una prestazione lontana dalle aspettative, definendo il ko come un fallimento sul piano del gioco, della strategia e delle emozioni. Anche Le Monde ha sottolineato l’impotenza della Francia contro una Spagna superiore, dando spazio alle parole amare dei tifosi, secondo cui i giocatori sarebbero stati “inesistenti”. Le Parisien, invece, ha già guardato al futuro, indicando Zidane come possibile successore di Deschamps sulla panchina francese. "Fine del sogno" invece ha titolato Le Figaro.
La festa spagnola: la Roja celebrata come una squadra storica
In Spagna il clima è completamente diverso. La stampa generalista e sportiva ha celebrato la prestazione della Roja contro una Francia considerata tra le favorite per la vittoria finale. El País ha aperto con il titolo “Prodigiosa Spagna”, esaltando una squadra capace di superare i Bleus con una prova brillante e convincente. Il quotidiano ha sottolineato il valore della selezione guidata da De la Fuente, capace di raggiungere una finale mondiale sedici anni dopo l’ultima partecipazione. El Mundo ha invece messo in risalto la forza del gruppo e il gioco spettacolare degli spagnoli, capace di oscurare la formazione francese. Anche ABC ha celebrato il successo con una prima pagina dedicata alla rete su rigore di Oyarzabal e al raddoppio di Pedro Porro, ricordando anche il gol annullato a Lamine Yamal. Grande entusiasmo anche sui quotidiani sportivi: Marca ha definito la vittoria un “bagno storico” per la Roja. "Grandioso!", replica As, che scrive: "Una Spagna straordinaria lascia nel nulla la Francia e si mette nella finale di New York". Mentre Mundo Deportivo e Sport scelgono la stessa esclamazione di stupore, "Che grandi!".
Sanchez e la famiglia reale: tutta la Spagna festeggia la Roja
Dall’altra parte dei Pirenei è esplosa la gioia per una nazionale tornata protagonista sul palcoscenico mondiale. Il premier spagnolo Pedro Sanchez ha celebrato il successo con un messaggio pubblicato su X: "Spettacolare. In finale! Ancora una volta, la nazionale spagnola ci fa sognare". Il presidente del governo ha poi concluso il suo intervento con un simbolico "Vamos, España!", diventato il grido della festa nazionale. Anche la famiglia reale ha seguito con grande partecipazione la semifinale. La Casa reale spagnola ha pubblicato un video nel quale re Felipe VI, la regina Letizia e le figlie Leonor e Sofia assistono alla partita indossando le maglie della nazionale. Nel messaggio dedicato alla Roja si legge: "Hai dimostrato ancora una volta perché sei uno dei grandi team del mondo. Ora, con un intero paese dietro di te, è il momento di lottare per il titolo. Grazie per averci fatto godere questo viaggio".
Macron e Marina Ferrari: la Francia accetta la sconfitta e guarda avanti
La delusione francese è stata espressa anche dalle istituzioni. La ministra dello Sport Marina Ferrari, intervenuta ai microfoni di France 2, ha parlato di una sconfitta dolorosa ma parte del percorso sportivo: "Ovviamente, come per tutti i francesi è una delusione perché aspettavamo i nostri Bleus in finale con forse una terza stella sulla maglia. È una doccia fredda, ma è anche lo sport, è così. Gli spagnoli sono stati migliori di noi". Anche il presidente Macron ha voluto ringraziare la squadra nonostante l’eliminazione, pubblicando un messaggio su X: "Complimenti alla Spagna per questa qualificazione. Grazie ai Bleus per avere portato i nostri colori con grande impegno. La sconfitta di stasera è difficile, ma questa squadra è giovane e piena d’avvenire".
Tensione a Parigi dopo la partita: 141 fermati nella notte
La semifinale ha lasciato strascichi anche nelle strade francesi. Dopo la sconfitta dei Bleus contro la Spagna, la prefettura di Parigi ha comunicato il fermo di 141 persone nella capitale e nell’area circostante. Gli interventi delle forze dell’ordine sono stati legati soprattutto all’utilizzo di botti e petardi lanciati contro polizia e servizi di soccorso. Non sono stati segnalati feriti gravi, ma la notte successiva alla partita è stata caratterizzata da momenti di tensione. La sfida, giocata il 14 luglio in occasione della festa nazionale francese, ha comunque registrato numeri televisivi molto elevati: secondo Mediamétrie, la semifinale è stata seguita da 20,2 milioni di telespettatori. La Francia ora dovrà affrontare la finale per il terzo posto, mentre la Spagna si prepara alla sfida decisiva per il titolo mondiale.
La semifinale mondiale tra Spagna e Francia ha lasciato due immagini completamente opposte. Da una parte la festa incontenibile della Roja, tornata a giocarsi il titolo iridato sedici anni dopo l’ultima volta, dall’altra il grande rammarico dei Bleus, eliminati dopo una prestazione al di sotto delle aspettative. La vittoria spagnola per 2-0 ha generato entusiasmo sui principali quotidiani iberici e amarezza sulle prime pagine francesi. Anche le istituzioni dei due Paesi hanno commentato un risultato che ha segnato il percorso delle due nazionali. Tra congratulazioni, delusione e analisi tecniche, il giorno dopo la sfida racconta due stati d’animo completamente opposti.
La delusione della Francia: la stampa francese boccia la prova dei Bleus
La sconfitta contro la Spagna ha aperto una profonda riflessione sulla nazionale francese. Il quotidiano sportivo francese L’Équipe ha dedicato ben 13 pagine all’eliminazione dei Bleus, scegliendo un titolo emblematico: “Sprofondati”. Secondo il giornale, la squadra di Deschamps avrebbe perso una semifinale mai realmente giocata, mostrando difficoltà sotto ogni punto di vista, dalla condizione fisica alla gestione tecnica della partita. In prima pagina è comparso anche il titolo “Stella filante”, accompagnato dall’immagine di un Mbappé deluso e con lo sguardo rivolto verso il cielo. L’analisi di Vincent Duluc ha evidenziato una prestazione lontana dalle aspettative, definendo il ko come un fallimento sul piano del gioco, della strategia e delle emozioni. Anche Le Monde ha sottolineato l’impotenza della Francia contro una Spagna superiore, dando spazio alle parole amare dei tifosi, secondo cui i giocatori sarebbero stati “inesistenti”. Le Parisien, invece, ha già guardato al futuro, indicando Zidane come possibile successore di Deschamps sulla panchina francese. "Fine del sogno" invece ha titolato Le Figaro.