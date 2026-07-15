La finale del Mondiale come il Super Bowl: l'ultima novità della Fifa fa discutere

Una novità importante per la finale per avvicinare il Mondiale al Super Bowl : è questa l'ultima idea della FIFA . Domenica 19 luglio, andrà in scena l'ultimo atto della Coppa del Mondo. Dopo aver eliminato la Francia , la Spagna di Luis de la Fuente aspetta di conoscere il nome dell'avversaria, che uscirà dall'altra semifinale in cui si sfideranno l' Inghilterra di Thomas Tuchel e l' Argentina di Lionel Scaloni . Per l'occasione, potremmo assistere a un'intervallo tra primo e secondo tempo di (quasi) trenta minuti .

Intervallo stile Super Bowl

Non ci saranno i canonici 15 minuti di intervallo tra primo e secondo tempo ma quasi il doppio, circa 30 minuti. È questa l'ultima idea della FIFA per la finale della Coppa del Mondo che si giocherà al MetLife Stadium alle 21 ore italiane (le 15 a New York). A rivelarlo è stato il Times, che sottolinea come assisteremo a un intervallo stile Super Bowl, in cui ci sarà uno spettacolo tra prima e seconda frazione di gioco.

A curare i dettagli dello show è stato il direttore artistico e frontman dei Coldplay Chris Martin. In scaletta sono previsti Justin Bieber, Shakira, i BTS, Madonna, Burna Boy, il direttore d'orchestra venezuelano Gustavo Dudamel e il coro PS22. Faranno parte dello spettacolo anche i personaggi dei Muppet. Come sottolinea il tabloid americano, c'è anche un fresco precedente. Nella finale della Coppa del Mondo FIFA per club della scorsa estate, vinta dal Chelsea contro il PSG sempre al MetLife di New York, l'intervallo è durato 24 minuti. L'"Half Time Show" ha visto esibirsi J Balvin, Doja Cat e Kelly, sempre sotto la direzione artistica di Chris Martin.

Una novità non prevista dal regolamento

"I calciatori hanno diritto a un intervallo tra i due periodi di gioco, non superiore a 15 minuti. La durata dell'intervallo può essere modificata solo con il consenso dell'arbitro", è questo quanto afferma l'Articolo 7 Comma 2 del regolamento del gioco del calcio. Per la finale della Coppa del Mondo 2026, quindi, si andrà (di nuovo) contro il regolamento. Si prevede che il tempo effettivo dell'intervallo possa andare dai 25 ai 30 minuti. Un'altra novità che avvicinerà la finale dei Mondiali al Super Bowl americano.