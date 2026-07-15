Lautaro Martinez da impazzire, l'Argentina torna in finale! Dramma Inghilterra

L' Argentina rimonta l' Inghilterra col punteggio di 2-1 e raggiunge la sua seconda finale Mondiale consecutiva, dove affronterà la Spagna , dopo quella vinta quattro anni fa in Qatar. Dopo un primo tempo molto equlibrato ed avaro di emozioni dove le conclusioni in porta sono state nulle, l'Inghilterra passa in vantaggio nella ripresa al minuto 55 grazie a Gordon servito in area alla perfezione da Rogers. Al minuto 85 arriva il pari dell'Argentina dopo un forcing durato tutto il secondo tempo: Messi serve Enzo Fernandez al limite dell'area che di destro beffa Pickford, autore in precedenza di un paio di miracoli. Ma l'Albiceleste non molla e vuole evitare i supplementari: detto fatto perché al secondo minuto di recupero Messi prende palla e la mette comodamente sulla testa di Lautaro Martinez che deve solo appoggiare in porta. La nazionale allenata da Scaloni si qualifica così per l'ultimo atto del Mondiale dove se la vedrà con la Spagna di De la Fuente.

Inghilterra-Argentina 1-2, la cronaca

Partita che comincia ad alta tensione, con pochi spunti e tanti contrasti a spezzare il gioco. Con il passare dei minuti emerge l'Inghilterra, avvicinandosi sempre più alla porta di Martinez, che però non corre pericoli. Dopo il cooling break cerca di prendere campo anche l'Argentina, ma per Messi e compagni appare complicato avvicinarsi alla porta di Pickford. L'occasione più grande per l'Albiceleste nella prima frazione arriva quindi con un tiro dalla distanza di Enzo Fernandez, che termina di pochissimo sul fondo facendo scorrere un brivido sulla schiena dei britannici. Si va all'intervallo sul risultato di 0-0 dopo un primo tempo molto fisico e avaro di palle gol per le due formazioni in campo. Il secondo tempo si apre con Pickford chiamato a respingere una conclusione di Julian Alvarez. Nel momento migliore dell'Albiceleste, però, va a segno l'Inghilterra. Ripartenza veloce britannica, che porta Rogers al cross dalla destra; Molina si perde Gordon, bravissimo a spuntare alle spalle del difensore avversario e a insaccare alle spalle di Martinez: 1-0. Poco dopo, sul versante opposto, Spence salva tutto lanciandosi in scivolata e togliendo il pallone a Simeone. L'Argentina va a caccia del pareggio, e al 76' centra il palo con Mac Allister. All'85' nuovo tentativo dalla distanza per Enzo Fernandez: Pickford alza sopra la traversa. Sul successivo angolo, il numero 24 riceve al limite da Messi e calcia alla destra di Pickford, che stavolta non ci arriva. 1-1. L'Argentina non si accontenta dei supplementari e continua a spingere. Al secondo dei nove minuti di recupero, Mac Allister colpisce il secondo palo della sua partita. La sfera arriva a Messi, che la rimette in mezzo per il colpo di testa decisivo di Lautaro. Finisce 2-1: Argentina e Spagna si giocheranno il Mondiale domenica alle 21.