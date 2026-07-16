Antonio Conte a sorpresa in tv, super ospite di Dazn: quando e perché

Su Dazn inizia il conto alla rovescia verso l’attesissima finale della FIFA World Cup 2026 , che il prossimo 19 luglio incoronerà la nuova Nazionale campione del mondo al New York New Jersey Stadium, spettacolare cornice dell'atto conclusivo della competizione di calcio più prestigiosa al mondo. Dopo più di un mese di emozioni, sorprese e grandi sfide, il torneo entra nella sua settimana decisiva e Dazn si prepara a raccontarne l'epilogo con una copertura speciale ed esclusiva insieme a un ospite d'eccezione: Antonio Conte . Alle 18:30, ad accogliere Antonio Conte nello studio di Times Square , che si accenderà per uno speciale prepartita, ci saranno Diletta Leotta insieme a Marco Russo e i talent Andrea Marinozzi e Ciro Ferrara .

Conte a Dazn per la finale Mondiali: ecco il suo ruolo

Tra gli allenatori più vincenti e autorevoli del panorama calcistico nazionale e internazionale, Conte sarà protagonista anche del post-partita della finalissima del Mondiale, offrendo la sua analisi dell'ultimo atto del torneo: un ospite d'eccezione che porterà esperienza, visione tattica e una cultura della vittoria costruita ai massimi livelli del calcio italiano e internazionale. Campione d'Italia con Juventus, Inter e Napoli, vincitore della Premier League con il Chelsea e protagonista sulla panchina della Nazionale italiana a UEFA EURO 2016, Conte offrirà agli appassionati una prospettiva esclusiva sul match che assegnerà il titolo mondiale e sul percorso che ha portato le nazionali all'ultimo atto del Mondiale, ripercorrendo temi, sfide e protagonisti che hanno segnato il torneo.

Il programma di Dazn per l'ultimo atto dei Mondiali

La giornata conclusiva dei Mondiali sarà scandita da una vera e propria maratona di Dazn, con una copertura speciale fin dalle prime ore del mattino: si parte alle 8:30 con Wake Cup, mentre alle 17:00 c'è Copa Mundial, live dall'adidas Brand Center di Milano. Da New York a raccontare il match finale la squadra di Dazn con Federica Zille, Alessio De Giuseppe, Tommaso Turci e Davide Bernardi. La telecronaca è affidata a Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Massimo Ambrosini, volati negli Stati Uniti per raccontare da vicino prima la semifinale del 15 luglio tra Inghilterra e Argentina e poi l'ultimo atto del Mondiale.