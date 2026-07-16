Lautaro in lacrime, Messi senza parole: emozione Argentina. E a Buenos Aires esplode la festa

Autore del gol decisivo che ha permesso all' Argentina di ribaltare il risultato contro l' Inghilterra (2-1) e conquistare la seconda finale mondiale consecutiva (domenica 19 luglio sarà la Spagna a contendere il titolo alla Seleccion), Lautaro Martinez non è riuscito a trattenere l'emozione ed è scoppiato in lacrime al triplice fischio. Visibilmente provato, l'attaccante dell'Inter ha commentato: "Ho sempre sognato di fare questo gol, dalla prima volta in cui i miei genitori mi hanno comprato le scarpette da calcio". Una rete importantissima, arrivata in pieno recupero (92'), che ha permesso all'Albiceleste di Lionel Scaloni di completare la rimonta sulla selezione di Tuchel dopo che Enzo Fernandez (85') era riuscito a pareggiare il momentaneo vantaggio inglese firmato Gordon (55').

Messi: "Provate sensazioni speciali"

Anche se non ha scritto il proprio nome sul tabellino dei marcatori, c'è la firma del solito Lionel Messi sul successo dei campioni in carica: la Pulce ha infatti pennellato con il destro il cross che il Toro ha dovuto solo spingere in rete di testa: "È incredibile quello che abbiamo passato - il commento del numero 10 -. Era solo una partita di calcio, ma fin dall'inizio, appena siamo entrati in campo, l'inno, abbiamo provato sensazioni speciali. Il gruppo lo sentiva, sapevamo che non sarebbe stata un'altra vittoria qualunque. Il popolo argentino la voleva, e anche noi. Era una partita speciale contro l'Inghilterra, non potevamo perdere. Noi argentini siamo così, chiediamo sempre di più. Se avessimo perso la gente avrebbe detto qualsiasi cosa, quindi non abbiamo dato loro questa opportunità. In una partita di questa importanza ci sono molte cose in gioco e anche un po' di storia. Questi sono match speciali, per tutto ciò che rappresentano, dovevamo vincere. È pazzesco giocare una seconda finale consecutiva". Ancora una vittoria soffertissima per l'Argentina dopo aver superato ai supplementari Capo Verde (3-2) ai sedicesimi e la Svizzera ai quarti (3-1) e rimontato l'Egitto agli ottavi da 0-2 a 3-2. "Quando la situazione si è fatta difficile non abbiamo mai smesso di crederci e abbiamo provato a giocare - conclude Messi -. Abbiamo davvero preso in mano la partita quando eravamo in svantaggio e li abbiamo messi contro la loro porta".

Argentina in finale: scoppia la festa nelle città

Al triplice fischio festa grande in campo, sugli spalti e per le strade di Buenos Aires. "Chi non salta è un inglese" intonano i tifosi. È un tripudio tra clacson che suonano e bandiere che non sventolano. Gli argentini si sono riversati per le strade in tutte le città pochi minuti dopo il fischio finale di Atlanta e hanno dato il via alle celebrazioni. A Buenos Aires la catarsi è di scena nell'obelisco che si staglia al centro della città, iconico punto di convergenza della gioia e della rabbia di un'intero Oaese a seconda delle occasioni. "Un minuto di silenzio per gli inglesi che sono morti", cantano ancora i tifosi a mo' di scherno. Ma il canzoniere è infinito, e include anche l'inno di questi mondiali, la 'Cuarta Estrella', che inneggia alla vittoria "per le Malvinas, per Diego, e per l'ultima di Leo". Scene che si ripetono anche al centro di Rosario, la città di Messi che ospita il monumento alla bandiera argentina, e nelle strade di Cordoba, Salta, Tucumán e Mar del Plata. "Non ci sono parole, questa nazionale è la cosa più grande che c'è", grida un tifoso nel mezzo di una colonna diretta verso l'Obelisco a Buenos Aires e che viene assorbito subito dal resto dei tifosi che intonano uno dei cori più ascoltati anche durante la partita. "Vamos vamos Selección, siamo venuti a tifare, per diventare campioni, oggi bisogna vincere".

Messi e compagni festeggiano la vittoria sull'Inghilterra: "Le Malvinas cono argentine"

Nella festa dell'Argentina spunta anche uno striscione mostrato prima di tutti da Lisandro Martínez e Giovani Lo Celso dal contenuto politicamente sensibile: "Le Malvinas sono argentine" si legge sul drappo bianco - come pubblicato su X - sventolato dai calciatori dell'Albiceleste che corrono in campo al termine della semifinale dei Mondiali contro l'Inghilterra. Chiaro il riferimento alla guerra del 1982 e alla rivendicazione delle Isole Malvinas, un arcipelago dell'oceano Atlantico meridionale rivendicato dall'Argentina, che lo considera parte integrante del proprio territorio nazionale. Nel 1982 la dittatura militare argentina occupò l'arcipelago - precedentemente occupato dal Regno Unito nel 1833 - dando origine a un conflitto con il Regno Unito noto come guerra delle Falkland, che vide il Paese sudamericano sconfitto.