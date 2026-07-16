Messi e Mbappé, pari gol al Mondiale 2026: chi vince la Scarpa d’Oro? Ecco cosa dice il regolamento

Dalla compilazione dei calendari fino alla fine dei quarti di finale, la finale annunciata della Coppa del Mondo sembrava poter essere Francia-Argentina . Invece, la Spagna di Lamine Yamal ha rovinato i piani, evitando il remake dell'ultimo atto di Qatar 2022. Nessuna finale in cui si sfideranno Lionel Messi e Kylian Mbappé , quindi. I due però si contendono un doppio scettro: il titolo di capocannoniere del Mondiale 2026 e quello del miglior marcatore all time . L'argentino guida con 21 reti, il francese insegue a 20. Discorso differente per il Mondiale che volge alla conclusione: sia Messi che Mbappé hanno fin qui realizzato 8 reti . Ma chi vincerebbe la Scarpa d'Oro in caso di arrivo a pari gol?

Cosa dice il regolamento

Domenica si concluderà il Mondiale con la finale tra la Spagna di Luis de la Fuente e l'Argentina di Lionel Scaloni al MetLife di New York. Sabato, invece, a Miami si giocherà la finale per il terzo e quarto posto tra la Francia e l'Inghilterra. Tradotto: manca ancora una partita sia a Lionel Messi che a Kylian Mbappé. I due affronteranno gli ultimi novanta minuti (o più) con umore e ambizioni differenti: l'argentino proverà a bissare il successo di quattro anni fa, mentre il francese proverà a chiudere la competizione con un sorriso agrodolce.

Intanto, però, queste ultime due partite saranno importanti anche per assegnare il premio di capocannoniere del Mondiale. Messi e Mbappé hanno segnato entrambi otto gol in sette partite, davanti a Haaland fermo a 7. Kane e Bellingham sono a quota 6, mentre Oyarzabal e Dembélé a 5. Nelle ultime edizioni, la FIFA ha rimosso il premio ad ex equo, lasciando che a vincere ci sia soltanto un calciatore. Per l'assegnazione della Scarpa d'Oro, si fa riferimento all'articolo 45 delle Regulations for the FIFA World Cup 26, che stabilisce due criteri da valutare. Il primo fa riferimento agli assist: Messi ne ha forniti 4, uno in più di Mbappé, quindi sarebbe premiato in caso di arrivo a pari gol. Il secondo criterio è relativo al minutaggio: verrebbe premiato chi ha giocato di meno. L'argentino ha giocato 2935 minuti, contro i 1740 minuti disputati dall'attaccante del Real Madrid.

I precedenti

Nella storia dei Mondiali, un arrivo ad ex equo è successo in tre occasioni. Nell'edizione del Cile del 1962, sei calciatori hanno chiuso la Coppa del Mondo con 4 reti segnate. A Usa '94, vinta dal Brasile nella finale con l'Italia, la Scarpa d'Oro è stata condivisa da Salenko e Stoichkov. Nel 2010, invece, la FIFA ha deciso per l'assegnazione unica. Con cinque reti, in lizza per il titolo c'erano Wesley Sneijder, Diego Forlan e Thomas Müller. Il tedesco ha vinto il premio, grazie al maggior numero di assist.