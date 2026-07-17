“Messi mostruoso, ma ricordo la violenza di tifosi e giornalisti”: Velasco esclusivo

L’Argentin a nel cuore, la Nazionale azzurra come missione. Julio Velasco , ct delle azzurre del volley, è a Macao, in Cina, per preparare le Finals di Volley Nations League , ma mercoledì notte ha vestito i panni del tifoso per l’Argentina di Lionel Messi : «Ho messo la sveglia alle 2.50 e sono tornato a letto alle 6, perché dopo la sfida era difficile dormire. Una partita così, una rimonta negli ultimi dieci minuti, è stata eccezionale. Poi con l’Inghilterra non è una partita, è la partita». Da argentino e tifoso che cosa significa battere l’Inghilterra così? «Orgoglio per una squadra che non molla mai. E poi è sempre una soddisfazione battere una delle migliori squadre del torneo. Con l’Inghilterra c’è una vecchia storia. Non è solo la questione delle Malvinas. Dopo l’indipendenza dalla Spagna, l’Inghilterra è stato dominante nel nostro Paese dal punto di vista economico, finché è stata sostituita dagli Stati Uniti. C’è una storia che ci lega. Il mio secondo cognome è inglese, il mio nonno, la mia mamma era nipote di inglesi ed era professoressa d’inglese, però l’Inghilterra ha condizionato per molti anni la vita politica di un Paese molto giovane».

"Messi veniva insultato"

Che cosa rappresenta Messi oggi? «Su Messi gli argentini si sono permessi qualche esagerazione. Quando l’Argentina arrivava seconda in Coppa America Messi veniva insultato in tutti i modi in patria. Credo che questo ci dovrebbe far riflettere. Tifosi e giornalisti alle volte erano violentissimi, gli hanno detto di tutti i colori, quindi per lui credo che questa sia una grande rivincita anche personale. Ritengo che non si debba esagerare, è una partita di calcio». È la finale giusta? «Il calcio non è un sport sempre logico. Se noi pensiamo che la nazionale di Cruyff non ha mai vinto nemmeno un Europeo, ma è una delle più grandi squadre della storia, non ha nessun senso fare quei ragionamenti. Per questo il calcio crea un’emozione così grande, perché uno non sa mai come andrà a finire una partita». C’è una favorita tra Spagna e Argentina? «Non ci voglio nemmeno pensare, io faccio il tifo per l’Argentina e basta». Ora è a Macao per affrontate le Finals di VNL, qual è il bilancio della prima fase? «È più che positivo, perché abbiamo dato a quattro titolari due mesi di recupero, di vacanze, di stop mentale e fisico. In più Moki De Gennaro ha smesso di giocare, quindi delle sette che giocavano, cinque non c’erano ai Mondiali e siamo arrivati al fase finale perdendo solo due partite. Ma questo non vuol dire niente, perché come tutte le finali si ricomincia da zero punti tutti e ci sono tutte le migliori squadre».

"Squadra che non molla mai"

Vista da fuori la squadra a tratti sembra ancora più solida di quella che ha vinto il Mondiale. È così? «Il problema è che queste opinioni, anche le mie, devono essere messe in funzione dell’avversario perché il suo valore non è assoluto. Ma sono soddisfatto perché è una squadra che non molla mai. Poi è una squadra che ha dimostrato di saper resistere quando l’avversario gioca meglio. Infine mi è piaciuta molto l’umiltà di questa squadra. Perché a volte quando hai una squadra che ha vinto molto è facile che provi insofferenza per una partita con una squadra che sulla carta è inferiore. Contro di noi Canada e Cina hanno giocato come se fossero il Brasile e la Turchia. Ma abbiamo vinto». Ha più volte sottolineato l’esigenza di dare tutto in difesa. È quello il fondamentale in cui crescere? «In tutte le squadre in cui ho allenato ho sempre messo l’accento sulla difesa. C’è anche la ricezione, ma dipende poco dalla volontà. Invece la difesa e la copertura sono due situazioni del gioco dove con la volontà puoi fare molto. Io ho sempre detto alle ragazze che accetto tutto, meno che non ci sia la massima volontà. Quindi noi dobbiamo difendere molto». Antropova è tornata nel suo ruolo naturale ed è ancora più esplosiva. Cambia qualche equilibrio con Paola Egonu? «No, ma penso che continuerà così anche nel prossimo futuro. Perché Kate è in grande forma ed è la migliore cosa oggi per la squadra. Sono due giocatrici di altissimo livello, la concorrenza ci sarà anche in futuro, ma le cose devono essere chiare perché altrimenti la concorrenza può diventare un fattore negativo».

"Final 8? Ogni partita sarà difficile"

Ha visto emergere novità, in questa VNL? «Oggi è tutto più rapido grazie a Internet. In ogni luogo si può vedere tutto senza andare agli eventi. Si ha a disposizione tanto materiale per imparare. Ci si copia a una velocità tale che non sai nemmeno a chi hai copiato, o che cosa ti hanno copiato. Questo è stato un cambiamento epocale dello sport. Si è visto anche nel Mondiale di calcio. Non ci sono più squadre disorganizzate. Perché tutti imparano dagli altri continuamente». Alle Finals porterà qualche soluzione nuova? «Il sistema di gioco è quello. Magari faremo più volte tutti i cambi possibili, che sono otto adesso invece di sei. E cercheremo di approfittare di questa opportunità. Mi aspetto una Final 8 dove ogni partita sarà difficile. Magari qualcuna no, perché dipende da come si mette la partita». L’Italia può fare il tris a Macao, oppure è meglio essere scaramantici? «Nessuna scaramanzia, ma consapevolezza che nello sport può succedere di tutto. E l’umiltà vuol dire accettare questo. Messi ha fatto un mondiale mostruoso ma ha sbagliato due rigori. Chi l’avrebbe detto? Nessuno».

"Il movimento femminile sta facendo una rivoluzione"

Si parla di spostare l’attività della Nazionale in inverno. Cosa ne pensa? «Fino adesso abbiamo la miglior soluzione possibile. Ci sono sette mesi per i club dove la nazionale non interferisce minimamente e poi ci sono quattro o cinque mesi per le nazionali dove i club non interferiscono minimamente. Se vogliamo entrare in una situazione come quella del calcio secondo me non è logico, perché il calcio ha problemi gravissimi». Cosa vuole dire per lo sport al femminile in Italia il biennio d’oro della sua squadra? «La pallavolo femminile si assomma alle tenniste, alle nuotatrici e tante altre sportive. Il movimento femminile sta facendo una rivoluzione silenziosa. Ed è parte di una rivoluzione culturale molto più grande, che riguarda il cambio del ruolo della donna, e porterà a migliorare il nostro mondo. Sono contento di vivere da dentro questo processo».