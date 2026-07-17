Finale Mondiale: Spagna-Argentina la dirigerà Vincic. Ricordate quando arbitrò la Juve?

Sarà lo sloveno Slavko Vincic a dirigere la finale di questi Mondiali 2026 in programma domenica 19 luglio al New Jersey Stadium di New York. Con questa nomina, Vincic diventa la ventitreesima persona nella storia ad arbitrare una finale di Coppa del Mondo, e la prima slovena. Vincic ha già diretto tre partite di questa Coppa del Mondo, Brasile-Marocco e Algeria-Giordania nella fase a gironi e l'ottavo di finale tra Messico ed Ecuador. Il nome di Vincic risuona anche nella memoria dei tifosi della Juventus e del Milan : ricordi amari per i bianconeri, decisamente più dolci quelli dei rossoneri.

La nomina e l'emozione

Il quarantaseienne di Maribor è stato informato della sua nomina da Pierluigi Collina, responsabile degli arbitri FIFA e presidente del Comitato arbitrale FIFA, e ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla notizia. “Prima di tutto è stato uno shock. Poi la felicità. Tremavo, quindi è un onore incredibile arbitrare la finale della Coppa del Mondo. E' un un sogno per un arbitro, per un giovane arbitro quando inizia. Quindi, sono molto orgoglioso, molto orgoglioso di me stesso e della mia squadra", ha dichiarato il direttore di gara sloveno. "Innanzitutto, è molto difficile esprimere tutto a parole, ma sono molto orgoglioso di rappresentare il mio Paese, la Slovenia, nel più grande evento sportivo del mondo. Faremo del nostro meglio", ha aggiunto.

Il palmares di Vincic

Vincic ha arbitrato agli Europei 2020 e successivamente la finale di Europa League 2022 tra Eintracht Francoforte e Rangers FC. Due anni dopo ha arbitrato la finale di Champions League del 2024 tra Borussia Dortmund e Real Madrid e ha diretto alcune partite agli Europei del 2024, inclusa la semifinale tra Francia e Spagna. L'anno scorso ha diretto partite al Mondiale per club negli Stati Uniti. Questa è la seconda Coppa del Mondo per lo sloveno: aveva già diretto due partite durante l'edizione 2022 in Qatar. I suoi assistenti arbitrali durante al finale di domenica saranno Tomaž Klancnik e Andraž Kovacic. "L'arbitraggio è tutta una questione di lavoro di squadra. Senza di loro, senza Tomaž e Andraž, tutto questo non sarebbe stato possibile. Sono davvero felice di averli avuti al mio fianco durante tutta la mia carriera, durante le nostre carriere. Siamo ottimi amici, formiamo una bella squadra, e li ringrazio tutti", ha affermato.

I precedenti con le italiane

Il cammino di Vincic recentemente si è intrecciato con due club appartenenti al nostro campionato. Parliamo di Juventus - di cui ha diretto due incontri: il primo quando in panchina siedeva Thiago Motta, il secondo quando l'allenatore della Vecchia Signora era Igor Tudor - e Milan. La figura del direttore di gara sloveno non evoca bei ricordi nella mente dei tifosi bianconeri. I precedenti con la Juve dell'arbitro quarantaseienne infatti sono due sconfitte: la prima quella per 3-1 (arrivata nei tempi supplementari) contro il PSV Eindhoven del 19 febbraio 2025, la seconda quella per 1-0 al Santiago Bernabeu con il Real del 22 ottobre 2025. Sempre a Madrid Vincic ha arbitrato il Milan, uscito vittorioso per 3-1 quando in panchina sedeva Paulo Fonseca, nell'unica - vera - serata magica che hanno avuto i rossoneri sotto la sua gestione.