Allarme Mondiali, New York coperta di fumo: il rischio per la finale tra Argentina e Spagna

Emergono delle problematiche per quanto riguarda la finale della Coppa del Mondo che vedrà Argentina e Spagna in scena al New York Jersey Stadium di New York. A preoccupare non sono solamente i possibili disordini di ordine pubblico per le vie della Grande Mela - anche vista l'invasione dei tifosi argentini, che sono attesi in più di 50.000 (molti dei quali privi di biglietto) - ma anche la qualità dell'aria di New York, pericolosamente peggiorata per via di incendi in corso in Canada. Al momento la Fifa non si è espressa in merito alla questione, ma è difficile che le autorità e l'organo che governa il calcio mondiale possano prendere in considerazione un rinvio della gara, anche perché le condizioni meteo sembrano essere favorevoli in vista della giornata di domenica.
Lo scenario surreale a New York
New York si è svegliata sotto una coltre di foschia che ha reso il cielo arancione, per via degli oltre 850 incendi in corso in Canada, specialmente nella zona dell'Ontario al confine con gli Stati Uniti. Il problema non è la diminuzione della visibilità, bensì la qualità dell'aria che si respirerebbe durante la gara. Le autorità hanno emesso allerte per l'inquinamento atmosferico, raccomandando di ridurre l'attività fisica e di adottare ulteriori precauzioni. L'indice che tutti tengono d'occhio è l'AQI (Air Quality Index), la scala che misura la concentrazione di particelle inquinanti nell'aria e che può variare drasticamente nel giro di poche ore a seconda del vento.
Quando tale indice supera determinati livelli, le autorità sanitarie considerano l'aria non sicura per un'attività fisica intensa. Giovedì scorso, diverse stazioni di monitoraggio hanno registrato una qualità dell'aria che in alcune zone del New Jersey variava da "dannosa per i gruppi sensibili" a addirittura "pericolosa".
La posizione della Fifa
La Fifa non ha mai spiegato pubblicamente la soglia esatta per rinviare una partita a causa dell'inquinamento atmosferico. La decisione finale spetterebbe quindi alle autorità sanitarie e meteorologiche, che stanno monitorando la situazione. Nonostante questa problematica, i servizi meteorologici prevedono forti piogge per sabato e l'arrivo di un fronte freddo nelle prime ore di domenica mattina, che dovrebbe disperdere gran parte del fumo accumulatosi su New York e nel New Jersey prima del fischio d'inizio. Per questo motivo, né le autorità né la Fifa stanno attualmente prendendo in considerazione un rinvio. Tuttavia la situazione rimane fortemente instabile, anche perché il movimento del fumo dipende dal vento e quindi la situazione può cambiare molto rapidamente.
Il protocollo della federazione americana
È sempre l'AQI il parametro di riferimento utilizzato nel calcio professionistico per prendere decisioni in situazioni come questa. A 100 punti, vengono introdotte pause di idratazione aggiuntive e vengono intensificate le precauzioni per i giocatori a rischio. Se supera i 150, le squadre devono rendere disponibile l'ossigeno vicino alle panchine e coordinarsi con le autorità sanitarie. Quando l'indice si avvicina ai 180-200 punti, i protocolli prevedono il rinvio della partita dopo una valutazione medica sul campo. Oltre i 200 punti, la raccomandazione è chiara: sospendere o rinviare la partita. Al momento - secondo l'agenzia Svizzera "IQAir" che monitora questo indice - la qualità dell'aria di New York registra un valore di 120, con un previsto miglioramento per domenica con un valore previsto di 75.
Emergono delle problematiche per quanto riguarda la finale della Coppa del Mondo che vedrà Argentina e Spagna in scena al New York Jersey Stadium di New York. A preoccupare non sono solamente i possibili disordini di ordine pubblico per le vie della Grande Mela - anche vista l'invasione dei tifosi argentini, che sono attesi in più di 50.000 (molti dei quali privi di biglietto) - ma anche la qualità dell'aria di New York, pericolosamente peggiorata per via di incendi in corso in Canada. Al momento la Fifa non si è espressa in merito alla questione, ma è difficile che le autorità e l'organo che governa il calcio mondiale possano prendere in considerazione un rinvio della gara, anche perché le condizioni meteo sembrano essere favorevoli in vista della giornata di domenica.
Lo scenario surreale a New York
New York si è svegliata sotto una coltre di foschia che ha reso il cielo arancione, per via degli oltre 850 incendi in corso in Canada, specialmente nella zona dell'Ontario al confine con gli Stati Uniti. Il problema non è la diminuzione della visibilità, bensì la qualità dell'aria che si respirerebbe durante la gara. Le autorità hanno emesso allerte per l'inquinamento atmosferico, raccomandando di ridurre l'attività fisica e di adottare ulteriori precauzioni. L'indice che tutti tengono d'occhio è l'AQI (Air Quality Index), la scala che misura la concentrazione di particelle inquinanti nell'aria e che può variare drasticamente nel giro di poche ore a seconda del vento.
Quando tale indice supera determinati livelli, le autorità sanitarie considerano l'aria non sicura per un'attività fisica intensa. Giovedì scorso, diverse stazioni di monitoraggio hanno registrato una qualità dell'aria che in alcune zone del New Jersey variava da "dannosa per i gruppi sensibili" a addirittura "pericolosa".