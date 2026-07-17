Allarme Mondiali, New York coperta di fumo: il rischio per la finale tra Argentina e Spagna

La posizione della Fifa

La Fifa non ha mai spiegato pubblicamente la soglia esatta per rinviare una partita a causa dell'inquinamento atmosferico. La decisione finale spetterebbe quindi alle autorità sanitarie e meteorologiche, che stanno monitorando la situazione. Nonostante questa problematica, i servizi meteorologici prevedono forti piogge per sabato e l'arrivo di un fronte freddo nelle prime ore di domenica mattina, che dovrebbe disperdere gran parte del fumo accumulatosi su New York e nel New Jersey prima del fischio d'inizio. Per questo motivo, né le autorità né la Fifa stanno attualmente prendendo in considerazione un rinvio. Tuttavia la situazione rimane fortemente instabile, anche perché il movimento del fumo dipende dal vento e quindi la situazione può cambiare molto rapidamente.