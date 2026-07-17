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"Inutile e violento. Cambia sport": la dura critica a Bellingham dopo lo schiaffo a Barco

Scoppia il caos social dopo la semifinale del Mondiale tra Inghilterra e Argentina: la moglie del terzino difende il partner e attacca la stella del Real Madrid
3 min
barcoBellinghamArgentina-Inghilterra

Il post-partita della caldissima semifinale mondiale tra Inghilterra e Argentina si sposta dal rettangolo di gioco alle piattaforme social, trasformandosi in un vero e proprio caso diplomatico. A far scoppiare la polemica è stata Yaz Juareguy, modella, influencer e moglie del difensore argentino Valentín Barco. Attraverso i propri canali web, la donna ha preso di mira Jude Bellingham, leader della nazionale inglese, pubblicando l'immagine del momento esatto in cui il fuoriclasse del Real Madrid ha colpito da dietro il terzino di proprietà dello Strasburgo. Juareguy ha liquidato l'asso britannico definendolo "inutile" (usando il termine gergale 'muerto') e aggiungendo che avrebbe fatto meglio a far parlare il campo invece di lasciarsi andare a gesti simili.

La provocazione

L'episodio che ha scatenato la rissa e la successiva reazione della modella è avvenuto all'85', subito dopo lo splendido gol del pareggio dalla distanza firmato da Enzo Fernández. In quel momento Barco, rimasto in panchina per tutta la durata del match, ha esultato in maniera decisamente vistosa e provocatoria proprio davanti alla panchina dei Three Lions. Un comportamento che ha scatenato l'immediata e nervosa reazione di Bellingham, il quale ha colpito il difensore ex Brighton alla testa, accendendo un parapiglia generale a pochi minuti dal gol della definitiva vittoria in rimonta per 2-1 da parte dell'Albiceleste.

La bufera social

Il post al vetriolo di Juareguy ha immediatamente attirato i commenti furiosi dei sostenitori inglesi, molti dei quali le facevano notare l'enorme differenza di rendimento nel torneo tra la stella da sei gol Bellingham e il marito rimasto a guardare i compagni. Davanti alla valanga di critiche, l'influencer ha rimosso la storia originale ma ha subito raddoppiato la dose con una secca controreplica: "Non sapevo che improvvisamente non si potessero festeggiare i gol, ma si potesse invece sostenere una persona violenta. Se hai intenzione di piangere così tanto, passa a un altro sport. Buona giornata".

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