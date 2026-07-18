Francia-Inghilterra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

La finale per il terzo posto non era l'appuntamento che Francia e Inghilterra avevano immaginato quando sono sbarcate negli Stati Uniti per il Mondiale 2026. Eppure, dopo le delusioni maturate nelle semifinali contro Spagna e Argentina, le due nazionali si ritroveranno una di fronte all'altra a Miami (calcio d'inizio alle 23) per chiudere il torneo con una vittoria che, pur non cancellando l'amarezza, permetterebbe almeno di salutare la competizione con un sorriso. Le ferite sono ancora aperte da entrambe le parti. I Bleus hanno visto interrompersi il sogno della finale al termine di una prestazione nella quale la Spagna si è dimostrata superiore, mentre l'Inghilterra è uscita di scena contro l'Argentina, alimentando dubbi e polemiche attorno al lavoro di Thomas Tuchel, che già su questo trofeo, dopo la delusione dell'eliminazione, aveva affermato: "La finale per il terzo posto? Nessuno vuole giocare questa partita, nemmeno i giocatori francesi".