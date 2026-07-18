Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Francia-Inghilterra: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming i Mondiali 2026

Le due nazionali si sfidano a Miami nella finale per il terzo posto. Per Deschamps è l'ultima partita sulla panchina della selezione francese
3 min
mondialeFranciaInghilterra

La finale per il terzo posto non era l'appuntamento che Francia e Inghilterra avevano immaginato quando sono sbarcate negli Stati Uniti per il Mondiale 2026. Eppure, dopo le delusioni maturate nelle semifinali contro Spagna e Argentina, le due nazionali si ritroveranno una di fronte all'altra a Miami (calcio d'inizio alle 23) per chiudere il torneo con una vittoria che, pur non cancellando l'amarezza, permetterebbe almeno di salutare la competizione con un sorriso. Le ferite sono ancora aperte da entrambe le parti. I Bleus hanno visto interrompersi il sogno della finale al termine di una prestazione nella quale la Spagna si è dimostrata superiore, mentre l'Inghilterra è uscita di scena contro l'Argentina, alimentando dubbi e polemiche attorno al lavoro di Thomas Tuchel, che già su questo trofeo, dopo la delusione dell'eliminazione, aveva affermato: "La finale per il terzo posto? Nessuno vuole giocare questa partita, nemmeno i giocatori francesi".

Segui Francia-Inghilterra LIVE sul nostro sito

Dove vedere Francia-Inghilterra: diretta tv e streaming

La partita tra Francia e Inghilterra è in programma alle ore 23 a Miami e sarà visibile in diretta su Rai1 e su Dazn. La diretta streaming sarà disponibile anche su RaiPlay.

Francia-Inghilterra, probabili formazioni

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Gusto, Konate, Lacroix, Hernandez; Zaire-Emery, Kante; Dembele, Cherki, Doue; Mbappe. CT: Deschamps. A disposizione: Samba, Risser, L. Hernandez, Kounde, Upamecano, Digne, Tchouameni, Kone, Rabiot, Olise, Barcola, Mateta, Akliouche, Thuram.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Quansah, Konsa, Guehi, Spence; Bellingham, Anderson; Madueke, Rogers, Rashford; Kane. CT: Tuchel. A disposizione: Henderson, Trafford, Chalobah, Burn, Stones, O'Reilly, James, Rice, Mainoo, Saka, Eze, Gordon, Watkins, Toney.

Francia-Inghilterra, quote e pronostico

Guarda Francia-Inghilterra in diretta su DAZN

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS