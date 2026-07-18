De La Fuente: "Yamal sta bene". L'aneddoto su Messi: "Fece 4 gol in 15 minuti"

"È un privilegio essere in finale, per me, l'importante è essere in grado di vincere. Accetterei volentieri di arrivare ogni anno in finale e di perderla. Ci godremo questo momento, con le nostre armi e le nostre qualità, contro un avversario che ha avuto un percorso spettacolare. Ci sarà grande spettacolo, con due squadre fantastiche, molto simili tra loro, e ciascuna cercherà di portare la partita dove più le conviene". Così, nella notte italiana, il ct della Spagna Luis de la Fuente ha parlato della finale contro l'Argentina, sottolineando che Lamine Yamal "sta bene" e che è "in perfetta forma fisica". Il commissario tecnico ha ricordato un episodio di oltre 20 anni fa. "Allenavo le giovanili del Siviglia e mi dissero di stare attento a questo Messi - ha raccontato -. Misi un ragazzo in marcatura su di lui, ma sullo 0-0 al 70' fu ammonito e lo cambiai e cambiai strategia: ci fece 4 gol in 15 minuti. Questo non significa che lo marcheremo a uomo, ma dovremo prestare un'attenzione speciale nei suoi confronti. Ancora oggi è un esempio per i giovani sportivi, per il suo atteggiamento e il suo comportamento, in questo mondiale spettacolare che sta disputando alla sua età".