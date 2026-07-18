Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Scaloni verso la finale Mondiale: "Messi storia e leggenda, Argentina unita è commovente"

Il ct dell'albiceleste parla in conferenza stampa alla vigilia dell'ultimo atto della Coppa del Mondo contro la Spagna: ecco cosa ha detto
3 min
argentinaScaloniSpagna

Alla ricerca della quarta Coppa del Mondo, la seconda consecutiva, l'Argentina di Lionel Scaloni si prepara ad affrontare la Spagna a New York per l'ultimo atto del Mondiale 2026. Una cavalcata piena di colpi di scena quella dell'albiceleste, fatta di rimonte folli e di emozioni incredibili che il ct argentino ha descritto così nella conferenza stampa delle finaliste: "Abbiamo riscoperto qualcosa di estremamente prezioso, ovvero il fatto che la gente guardi le nostre partite in televisione indossando la maglia dell'Argentina e abbracciandosi. Un tifoso del Boca che abbraccia un tifoso del River, un tifoso del Newell che abbraccia un tifoso del Central. È qualcosa che ci commuove enormemente, non può essere altrimenti, tanto più che in una Coppa del Mondo questa unità, questo spirito di squadra, sono essenziali".

 

 

"Chiedetelo a Messi"

"La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene e ci sprona - ha raccontato -. Spero che domenica vinceremo, ma se non dovessimo vincere penso che questo percorso sia stato incredibile e un esempio per tutti, spero che questo aiuti il nostro popolo, il nostro Paese". Scaloni ha poi parlato di Messi, a 39 anni ancora trascinatore della nazionale: "Bisogna goderselo, dobbiamo dare importanza a ciò che fa, è lui la storia, è lui la leggenda". E se la finale di domenica sarà l'ultima partita della Pulce con l'Argentina, Scaloni glissa: "Che ne so, chiedetelo a lui! Non smette mai di sorprenderci, è una domanda che dovreste fare a lui"

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS