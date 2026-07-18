Scaloni verso la finale Mondiale: "Messi storia e leggenda, Argentina unita è commovente"

Alla ricerca della quarta Coppa del Mondo, la seconda consecutiva , l'Argentina di Lionel Scaloni si prepara ad affrontare la Spagna a New York per l'ultimo atto del Mondiale 2026. Una cavalcata piena di colpi di scena quella dell'albiceleste, fatta di rimonte folli e di emozioni incredibili che il ct argentino ha descritto così nella conferenza stampa delle finaliste: "Abbiamo riscoperto qualcosa di estremamente prezioso, ovvero il fatto che la gente guardi le nostre partite in televisione indossando la maglia dell'Argentina e abbracciandosi. Un tifoso del Boca che abbraccia un tifoso del River, un tifoso del Newell che abbraccia un tifoso del Central. È qualcosa che ci commuove enormemente, non può essere altrimenti, tanto più che in una Coppa del Mondo questa unità, questo spirito di squadra, sono essenziali".

"Chiedetelo a Messi"

"La squadra percepisce questo senso di unità, sente che la gente è con noi, che ci sostiene e ci sprona - ha raccontato -. Spero che domenica vinceremo, ma se non dovessimo vincere penso che questo percorso sia stato incredibile e un esempio per tutti, spero che questo aiuti il nostro popolo, il nostro Paese". Scaloni ha poi parlato di Messi, a 39 anni ancora trascinatore della nazionale: "Bisogna goderselo, dobbiamo dare importanza a ciò che fa, è lui la storia, è lui la leggenda". E se la finale di domenica sarà l'ultima partita della Pulce con l'Argentina, Scaloni glissa: "Che ne so, chiedetelo a lui! Non smette mai di sorprenderci, è una domanda che dovreste fare a lui"