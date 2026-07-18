L'Inghilterra ne fa 6 alla Francia e conquista il terzo posto del Mondiale: Mbappè supera Messi

L' Inghilterra di Tuchel si è messa alle spalle la sconfitta maturata nella semifinale del Mondiale contro l'Argentina, ed è riuscita ad aggiudicarsi la finalina valida per il terzo posto contro la Francia di Didier Deschamps. I britannici sono partiti a valanga, chiudendo la prima frazione di gara in vantaggio per 4-0, salvo poi lasciare campo ai transalpini che hanno provato a rientrare in partita e per poco non centravano l'impresa, trainati anche dal solito Mbappè che ha staccato Messi nella classifica marcatori. Dunque, sono i Three Lions ad avere la meglio, piazzandosi al terzo posto del Mondiale .

Francia-Inghilterra, la cronaca del match

Il primo tempo è esclusivamente in totale controllo degli inglesi, con la squadra di Tuchel che sblocca il match dopo appena tre minuti di gioco grazie ad una conclusione da fuori area di Declan Rice, che circa 15 minuti più tardi fornirà un assist perfetto da calcio d'angolo per la testa di Konsa, il quale stacca bene e batte un incolpevole Maignan. Ci si aspetta una reazione da parte della squadra guidata da Deschamps, ma a spingere sono sempre i britannici, che al 37^ siglano la terza rete con il gioiellino dell'Arsenal Bukayo Saka, che trova la gioia della doppietta personale nel primo minuto di recupero della prima frazione di gioco.

I secondi 45 minuti sembrano essere soltanto di scorrimento quindi, fino ad arrivare ai titoli di coda, ma la Francia non ci sta e decide di voler modificare la trama di un film che sembrava avere un finale già scritto. In fotocopia di quanto fatto in avvio di match dagli inglesi, i transalpini trovano la via del gol dopo 3 minuti dal fischio di inizio della seconda frazione grazie al solito Mbappè, che stacca Messi e si porta al comando della classifica marcatori. Passano 6 minuti e Barcola alimenta ulteriormente le speranze di una rimonta, sfruttando al meglio un assist della stella del Real Madrid. A questo punto la Francia ci crede e inizia a spingere in maniera convincente, mettendo sotto assedio la porta difesa da Henderson, fino a portarsi ad un solo gol di distanza dalla squadra di Tuchel, andando a segno ancora una votla con l'inarrestabile Mbappè, che tocca quota 10 e diventa il miglior marcatore di sempre nella storia dei Mondiali. A spegnere definitivamente le speranze dei Blues è la terza rete del match di Bukayo Saka, arrivata al minuto 85 su calcio di rigore e che sigilla il terzo posto per gli inglesi. Nei minuti di recupero ci sarà spazio anche per le reti di Dembelè e Bellingham, che fissano il risultato sul punteggio finale di 6-4.

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