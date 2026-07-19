Spagna-Argentina: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la finale Mondiali 2026

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - New York si ferma, il mondo trattiene il respiro. Novanta minuti, o forse qualcuno in più, separano due nazioni dall'eternità. Non è una finale come le altre. Non può esserlo. Da una parte c'è la Spagna, la nazionale che ha riscritto il calcio moderno e che oggi si presenta con una generazione di fenomeni destinata a dominare il prossimo decennio; dall'altra l'Argentina, campione del mondo in carica, guidata ancora una volta da Lionel Messi, pronto a vivere l'ultima, irripetibile notte della sua leggenda. La finale dei Mondiali 2026 mette di fronte due filosofie, due continenti, due modi diversi di intendere il calcio. Per arrivare fin qui la Roja di Luis de la Fuente ha dato una dimostrazione di forza impressionante eliminando la Francia con una prestazione di autorità, mostrando un calcio fatto di possesso, intensità e grande qualità. La Seleccione di Lionel Scaloni, invece, ha scritto un'altra pagina della propria storia con una rimonta epica contro l'Inghilterra: sotto di un gol fino agli ultimi minuti, ha trovato ancora una volta, così come accaduto già contro l'Egitto agli ottavi (da 0-2 a 3-2), la forza di rialzarsi grazie al genio di Messi e alla freddezza di Lautaro Martínez. È la squadra che non smette mai di crederci. Mai. E allora tutto si riduce a una domanda. Chi avrà il coraggio di prendersi il mondo? Da una parte il talento sconfinato di una Spagna giovane, spensierata e affamata. Dall'altra la sete di gloria di un'Argentina che conosce il peso della maglia e sa trasformare la pressione in energia.