Mondiale 2026, montepremi da record: mai così ricco! Ecco quanto guadagneranno Spagna e Argentina

Mondiale più grande e più ricco di sempre: quella che sta per volgere al termine, è una Coppa del Mondo storica. Dopo che l'Inghilterra di Thomas Tuchel si è presa il terzo posto, battendo 6-4 la Francia di Didier Deschamps (che ha salutato dopo 14 anni e due trofei conquistati), adesso è tutto pronto per l'ultimo ed entusiasmante atto: la finale tra la Spagna di Luis De la Fuente e l'Argentina di Lionel Scaloni. Oltre al prestigio per la vittoria del trofeo, le due squadre potranno sorridere per i tanti milioni che otterranno dalla FIFA.