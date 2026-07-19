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Mondiale 2026, montepremi da record: mai così ricco! Ecco quanto guadagneranno Spagna e Argentina

Tanti milioni per la vincitrice della Coppa del Mondo del 2026 che si deciderà al MetLife di New York: la ripartizione dei premi per le 48 nazionali

Mondiale più grande e più ricco di sempre: quella che sta per volgere al termine, è una Coppa del Mondo storica. Dopo che l'Inghilterra di Thomas Tuchel si è presa il terzo posto, battendo 6-4 la Francia di Didier Deschamps (che ha salutato dopo 14 anni e due trofei conquistati), adesso è tutto pronto per l'ultimo ed entusiasmante atto: la finale tra la Spagna di Luis De la Fuente e l'Argentina di Lionel Scaloni. Oltre al prestigio per la vittoria del trofeo, le due squadre potranno sorridere per i tanti milioni che otterranno dalla FIFA.

Edizione più ricca della storia

L'edizione della Coppa del Mondo del 2026 ha segnato un cambiamento storico rispetto al passato, con l'allargamento a 48 squadre. Oltre al numero delle partecipanti, c'è stato anche un importante aumento legato al montepremi totale. Si è passato dai 440 milioni di dollari messi in palio a Qatar 2022 agli oltre 871 milioni di sterline per il Mondiale che si sta svolgendo in Messico, Stati Uniti e Canada.

Questa sera, la gara del MetLife Stadium di New York decreterà la vincitrice della Coppa del Mondo: da una parte la Spagna che insegue la seconda stella, dall'altra l'Argentina che vuole bissare il successo di quattro anni fa e raggiungere Italia e Germania con quattro Mondiali in bacheca. E, come se non bastasse, ottenere il maggior ricavo possibile in termini di montepremi. Tra primo e secondo posto ballano quasi 20 milioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

La divisione del montepremi

La sola partecipazione al Mondiale a permesso a ogni nazionale di incassare 10 milioni di dollari. A questi si aggiungono ulteriori 2,5 milioni a squadra per la preparazione del torneo. La FIFA ha anche stanziato ulteriori 16 milioni di costi "aggiuntivi", per coprire le spese delle delegazioni e maggiori fondi collegati alla vendita dei biglietti.

A questa base fissa, si aggiunge la suddivisione del montepremi legata al piazzamento. Alle squadre che hanno chiuso dal 48º al 33º posto (quelle eliminate nella fase a gironi) spettano 9 milioni di dollari. A chi è si è classificato tra il 32º e il 17º posto, invece, vanno 11 milioni di dollari. Alle squadre classificate tra la 16ª e la 9ª posizione, invece, spettano 15 milioni di dollari. Dall'ottavo al quinto posto, invece, spettano 19 milioni di dollari a squadra.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Quanto guadagnano Spagna e Argentina

Passiamo alle semifinaliste. La Francia, che ha chiuso il Mondiale al quarto posto, spettano 27 milioni di dollari. Due in più per l'Inghilterra di Tuchel, che torna a casa con 29 milioni di dollari. La finale della Coppa del Mondo mette in palio la fetta più grande del montepremi. 

 

 

La perdente tra Spagna e Argentina potrà consolarsi con 33 milioni di dollari. I campioni del Mondo guadagneranno ben 50 milioni di dollari (43,7 milioni di euro). Un bottino importante che fa sorridere. Chi lo fa meno, invece, sono i tifosi: per assistere alla partita del MetLife Stadium i biglietti sono arrivati a sfiorare anche i trentatré mila dollari.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Mondiale più grande e più ricco di sempre: quella che sta per volgere al termine, è una Coppa del Mondo storica. Dopo che l'Inghilterra di Thomas Tuchel si è presa il terzo posto, battendo 6-4 la Francia di Didier Deschamps (che ha salutato dopo 14 anni e due trofei conquistati), adesso è tutto pronto per l'ultimo ed entusiasmante atto: la finale tra la Spagna di Luis De la Fuente e l'Argentina di Lionel Scaloni. Oltre al prestigio per la vittoria del trofeo, le due squadre potranno sorridere per i tanti milioni che otterranno dalla FIFA.

Edizione più ricca della storia

L'edizione della Coppa del Mondo del 2026 ha segnato un cambiamento storico rispetto al passato, con l'allargamento a 48 squadre. Oltre al numero delle partecipanti, c'è stato anche un importante aumento legato al montepremi totale. Si è passato dai 440 milioni di dollari messi in palio a Qatar 2022 agli oltre 871 milioni di sterline per il Mondiale che si sta svolgendo in Messico, Stati Uniti e Canada.

Questa sera, la gara del MetLife Stadium di New York decreterà la vincitrice della Coppa del Mondo: da una parte la Spagna che insegue la seconda stella, dall'altra l'Argentina che vuole bissare il successo di quattro anni fa e raggiungere Italia e Germania con quattro Mondiali in bacheca. E, come se non bastasse, ottenere il maggior ricavo possibile in termini di montepremi. Tra primo e secondo posto ballano quasi 20 milioni.

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