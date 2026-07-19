Spagna campione del mondo! L'Argentina di Messi surclassata, Ferran Torres decisivo ai supplementari

NEW YORK (Stati Uniti) - La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia! Al MetLife Stadium trionfa la nazionale di De la Fuente che supera l'Argentina . Dopo il successo del 2010 in Sudafrica, la Roja si ripete vincendo la Coppa del Mondo, oltre all'Europeo, al termine di una partita dominata per tutti i 120 minuti di gioco e decisa solamente all'inizio del secondo supplementare dalla firma di Ferran Torres . E' il numero 7 l'eroe della Roja, come Iniesta contro l'Olanda, per una seconda stella che non permette a Messi e compagni di entrare nella ristretta cerchia di chi è riuscito a confermarsi campione del mondo, impresa avvenuta solamente con l'Italia nel 1934 e 1938 e il Brasile nel 1958 e 1962. Un passaggio di consegne tra il 39enne diez argentino e la nuova stella del calcio mondiale Lamine Yamal, il calciatore più giovane ad aver vinto Mondiale ed Europeo in fila . Fa festa De la Fuente che diventa il primo ct over 60 a vincere un Mondiale, superando il record detenuto dall'altro spagnolo Vicente Del Bosque, campione del mondo 2010 a 59 anni. Amarezza per Scaloni che crolla al terzo supplementare della spedizione in Stati Uniti, Messico e Canada, e non riesce a raggiungere a Vittorio Pozzo che resta l'unico ct ad aver vinto due mondiali consecutivi.

Lampo Yamal, Messi isolato

Si affida alle certezze De la Fuente confermando l'11 della semifinale, sorprende invece Scaloni che tiene fuori Paredes dal primo scegliendo Nico Gonzalez oltre a De Paul e Montiel per Giuliano Simeone e Molina. Dopo cinque minuti è subito efficace il possesso palla della Roja con Lamine Yamal che si ritrova davanti al Dibu Martinez, bravo a respingere il tentativo della stella spagnola; sulla ripartenza albiceleste, intelligente uscita dai pali di Unai Simon ad evitare la volata di Messi verso la porta. Tesse la sua solita ragnatela di passaggi la formazione di De la Fuente, un intervento di MacAllister su Dani Olmo fa scattare in piedi la panchina iberica ma il direttore di gara Vincic che preferisce la via del dialogo prima dei cartellini. Lo spartito del primo tempo è sempre lo stesso: palleggio dominante della Spagna con l'Argentina organizzata difensivamente a non concedere spazio in verticale. Prima dell'intervallo Dibu Martinez blocca un tiro di Oyarzabal dal limite e poi controlla con lo sguardo un tentativo dal vertice dell'area di Cucurella uscire sul fondo. Nel mezzo un giallo per Lisandro Martinez che poco dopo è costretto a lasciare il campo ad Otamendi per un problema muscolare. Al duplice fischio è 0-0.

Dominio Roja, Dibu prende tutto

Al rientro dagli spogliatoi, Scaloni gioca la carta Paredes ma l'ex Juve e Roma perde subito un pallone sanguinoso, Alex Baena prova ad approfittarne trovando ancora puntuale l'intervento di Martinez. Al 51' è ancora protagonista Paredes che si prende subito il giallo andando prima a colpire Rodri e poi a spingere Dani Olmo sotto gli occhi dell'arbitro. All'ora di gioco Scaloni muove ancora le pedine con Molina per Montiel, De la Fuente risponde con Ferran Torres e Pedri per Oyarzabal e Fabian Ruiz. La Roja insiste e al 64' Martinez non è perfetto sul destro di Dani Olmo, concedendo un corner che permette alla Spagna di tenere alta la pressione. Ferran Torres ha l'occasione prima del secondo hydration break, il suo colpo di testa su cross di Yamal viene bloccato dal portiere argentino. A sorpresa Scaloni chiude i cambi per i tempi regolamentari con Medina e Giuliano Simeone per Romero e De Paul al 71', Lautaro Martinez resta in panchina. Al 75' sono invece Nico Williams e Merino le carte della nazionale spagnola, fuori Baena e Dani Olmo. Pedri, Cubarsi, Laporte e Nico Williams impegnano il Dibu che respinge tutti i tentativi dell'assedio spagnolo tenendo alto il muro albiceleste. All'83' Enzo Fernandez prende un giallo ingenuo protestando nei confronti di Vincic, nel terzo di recupero entra durissimo su Cubarsi e lascia l'Argentina in dieci uomini. All'ultimo respiro il duello è lo stesso di inizio partita: punizione di Yamal, Dibu Martinez prende anche questa e prolunga tutto ai supplementari.

Ferran Torres, Spagna campione del mondo!

Il Dibu riparte da dove aveva lasciato deviando un tocco ravvicinato di Merino, al 97' Nico Williams trova il tap-in vincente, ma Vincic ferma tutto per un fallo in area di rigore. De la Fuente decide di togliere Rodri e Laporte per Zubimendi ed Eric Garcia, Scaloni si copre definitivamente togliendo Julian Alvarez per Senesi, poco dopo prende anche lui il giallo per proteste. Merino di testa ha ancora una cartuccia per la Spagna con il pallone che esce di un soffio. Ad inizio secondo tempo supplementare cade il muro argentino: cross dalla destra di Pedro Porro, sponda sul secondo palo di Nico Williams per l'arrivo a rimorchio di Ferran Torres che infila sotto la traversa un gol pesantissimo, il primo in questa avventura tra Stati Uniti, Messico e Canada. Ferran si ripete al 114', il fuorigioco gli strozza l'urlo di gioia. Messi prova a reagire e al 120' inventa per Giuliano Simeone, una chiusura pazzesca di Cubarsi evita il pari. Sugli sviluppi del corner è ancora Simeone a sciupare una ghiotta occasione, sparando in cielo dall'altezza del penalty. E' l'ultimo sussulto della Coppa del Mondo, trionfa la Spagna con l'Argentina che abdica in quella che molto probabilmente sarà l'ultima partita di Messi ad un Mondiale.