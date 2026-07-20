Hanno vinto i più forti. S'è persa l'innocenza

Esausta era l’Argentina , come esausti siamo arrivati noi, alla fine di queste cinque settimane di Mondiale . Solida e micidiale era la Spagna , cresciuta in modo intelligente nel corso dell’inedita maratona calcistica che, inevitabilmente, avrebbe premiato chi arrivava forte in fondo, non chi sparava triplette quando contava poco o pochino. Esito onesto, quindi. Come la sensazione che il calcio abbia definitivamente perso la sua innocenza . È da almeno mezzo secolo che il pallone conta più di quella coppa, per quanto d’oro massiccio, per quanto ambita. Ma nell’ultimo mese non ha più potuto nasconderlo a se stesso e al suo popolo. L’intrusione della politica e del potere non è mai stata così invadente, goffa, sguaiata e inappropriata, provando in modo inequivocabile che il calcio non è solo il gioco più popolare e diffuso del mondo, ma un potente strumento per costruire consenso . E adesso ce ne siamo accorti tutti. Non cambia nulla o proprio poco, perché in fondo lo sapevamo già, ma resta l’imbarazzo di non poter più fare finta di niente.

Politica, business e spettacolo: il Mondiale che ha cambiato il calcio

Sono stati i Mondiali in cui il presidente degli Stati Uniti è riuscito a cancellare una squalifica di un giocatore della sua nazionale. Sono stati i Mondiali in cui la sacralità dei tempi del calcio è stata violata con i break per idratarsi (e lanciare una manciata di remunerativi spot pubblicitari in tv) e con l’intervallo della finale che è durato mezzora (con buona pace di Pierluigi Collina che conserva il suo record di Perugia). Sono stati i Mondiali più irrituali di tutti o, forse, hanno riscritto in modo definitivo il rito che, un pezzo alla volta, stava cambiando da vent’anni.

Il futuro del calcio tra valori sportivi e logiche economiche

Eppure, non è una deriva ineluttabile: i tifosi, i giocatori, gli allenatori e i dirigenti non sono costretti ad accettare l’infantinismo. Tuttavia, se lo faranno, perderanno anche il diritto a lamentarsi: dal calendario troppo fitto in giù. Denunciare un calcio sempre meno fedele a se stesso e ai suoi valori sportivi, etici e morali, contribuendo a progettarne uno diverso è una strada che i protagonisti del pallone possono imboccare.

Altrimenti, se si scelgono i soldi, si può solo stare zitti, ascoltando il rumore dei cantanti in playback e dei grandi ex, immeritatamente umiliati da uno show che, in quella mezzora di intervallo, ha sfregiato una cerimonia laica per celebrare uno sport, il calcio, che prevede anche la noia, come la vita, di cui è perfetta metafora.