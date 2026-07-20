Pagelle Spagna-Argentina: Ferran nella leggenda, Messi innocuo, Dibu incolpevole e Scaloni distrutto

NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - La Spagna si laurea campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari con un gol di Ferran Torres al 106'. Albiceleste in dieci dalla fine dei tempi regolamentari per l'espulsione di Enzo Fernandez per doppia ammonizione. È il secondo titolo Mondiale vinto dalla Spagna, dopo quello del 2010 in Sudafrica, anche in quel caso arrivato ai supplementari contro l'Olanda grazie alla rete decisiva di Iniesta.
Pagelle Spagna
Unai Simon 6 Gioca da libero, i guanti li sporca dopo 97 minuti.
Porro 6.5 In difficoltà nel 1° tempo, meglio dalla ripresa quando l’Argentina presidia meno le corsie. Disegna il cross da cui nasce la rete decisiva.
Cubarsi 7 Imbuca e calcia come un mediano, solo che fa il centrale.
Laporte 6 Lucido nel tenere sempre un occhio su Messi.
Eric Garcia (9’ pts) 6 Tiene la posizione.
Cucurella 6.5 Lucchetta la corsia sinistra.
Rodri 6.5 Padrone del gioco, è lui che detta i ritmi dei suoi e degli altri.
Zubimendi (9’ pts) 6 Fa bene le veci del capitano.
Ferran l'uomo della provvidenza
Fabian 5.5 Gioca una gara pulita, quando servirebbe anche altro.
Pedri (17’ st) 6.5 Alza la qualità nella gestione palla. Yamal 6 Nella morsa delle maglie albicelesti come Madonna all’halftime show tra Ronaldo e Dinho. La miglior occasione ce l’ha da fermo all’ultimo minuto dei regolamentari.
Olmo 7 Manda compagni al tiro come un quarterback, sempre nella miglior posizione per ricevere.
Merino (30’ st) 7 Il salvataggio su Senesi a 5’ dalla fine vale un gol.
Baena 6 Gli manca il quid.
Nico Williams (30’ st) 7 Due occasioni divorate, poi un gol annullato e un quasi-assist. Fino a quanto vede con la coda dell’occhio Ferran e gli regala il pallone più importante della sua vita.
Oyarzabal 5.5 Uomo delle finali, stavolta non incide.
Ferran Torres (17’ st) 8 Vive di questo: saper arrivare al posto giusto, al momento giusto. E al 105’38” è proprio lì per entrare nella leggenda. Per centimetri non fa pure doppietta.
Ct De la Fuente 7 Le pessime condizioni del campo e il vento rendono più complicato far viaggiare bene la palla, la densità albiceleste toglie spazi all’offensiva. Ma la sua squadra è impressionante per solidità tattica e mentale. E i suoi cambi la decidono.
Pagelle Argentina
E. Martinez 6 Si mette in difficoltà su qualche parata apparentemente facile, meglio quando pesa di più. Incolpevole su Ferran.
Montiel 6 Mezzi e resistenza son quelli che sono. Soffre, salva su Cucurella e poi esce.
Molina (13’ st) 5 Non vede mai l’avversario.
Romero 7 Difende in ogni situazione con autorevolezza. Dà forfait anche lui e crolla il baricentro.
Medina (25’ st) 6 Si adatta dove serve.
Li. Martinez 7 Due smorzate decisive nei primi 4 minuti su Yamal. Ed è sempre lui che rompe la linea in avanti per fermare le ripartenze spagnole. Fuori per infortunio: la partita cambia anche lì.
Otamendi (44’ pt) 6 Si impegna ma non è mai la stessa cosa.
Tagliafico 6.5 Nel frullatore di Lamine, gli prende le misure e se la cava alla grande.
De Paul 5.5 Cala alla lunga.
Simeone (25’ st) 5 Spara in cielo l’ultima grande occasione.
Scaloni distrutto
E. Fernandez 4 Dopo essere stato ammonito per un’inutile protesta, si fa espellere andando col piede a martello in una pressione solitaria. E si decide la partita.
Mac Allister 6.5 Non smette mai di correre.
Nico Gonzalez 6 Arma tattica per disturbare l’asse Porro-Yamal: missione compiuta, ma esce presto.
Paredes (1’ st) 5 Inizia con una palla persa e facendosi ammonire per una spinta. Tra un fallo e un altro, finisce la sua serata con l’espulsione per aver strattonato Gavi. Fuori luogo.
Messi 6 Solo e male accompagnato, finisce per essere innocuo. Finale a parte, si vede solo per un rientro difensivo a fine primo tempo e fa strano soltanto pensarlo.
J. Alvarez 6 Generosità encomiabile.
Senesi (12’ pts) 6 Dentro per difendere, Merino gli leva la palla del pari.
Ct Scaloni 5 Distrutto sul piano del gioco e delle idee, costretto dagli infortuni e dalle condizioni fisiche a ruotare difensori. Lautaro resta in panchina per 120 minuti: dubbi.
Pagella arbitro
Vincic 6.5 Metro permissivo, la gara non gli sfugge di mano nemmeno quando Paredes prova a buttarla in caciara. Lucido su Enzo. Si prende la responsabilità di credere a Otamendi, che evidenzia a modo suo il lievissimo “step-on-foot” di Merino.
NEW YORK (STATI UNITI D'AMERICA) - La Spagna si laurea campione del mondo per la seconda volta nella sua storia. Nella finale del MetLife Stadium di East Rutherford, New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto l'Argentina per 1-0 dopo i tempi supplementari con un gol di Ferran Torres al 106'. Albiceleste in dieci dalla fine dei tempi regolamentari per l'espulsione di Enzo Fernandez per doppia ammonizione. È il secondo titolo Mondiale vinto dalla Spagna, dopo quello del 2010 in Sudafrica, anche in quel caso arrivato ai supplementari contro l'Olanda grazie alla rete decisiva di Iniesta.
Pagelle Spagna
Unai Simon 6 Gioca da libero, i guanti li sporca dopo 97 minuti.
Porro 6.5 In difficoltà nel 1° tempo, meglio dalla ripresa quando l’Argentina presidia meno le corsie. Disegna il cross da cui nasce la rete decisiva.
Cubarsi 7 Imbuca e calcia come un mediano, solo che fa il centrale.
Laporte 6 Lucido nel tenere sempre un occhio su Messi.
Eric Garcia (9’ pts) 6 Tiene la posizione.
Cucurella 6.5 Lucchetta la corsia sinistra.
Rodri 6.5 Padrone del gioco, è lui che detta i ritmi dei suoi e degli altri.
Zubimendi (9’ pts) 6 Fa bene le veci del capitano.