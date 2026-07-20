Pagelle Spagna-Argentina: Ferran nella leggenda, Messi innocuo, Dibu incolpevole e Scaloni distrutto

Pedri (17’ st) 6.5 Alza la qualità nella gestione palla. Yamal 6 Nella morsa delle maglie albicelesti come Madonna all’halftime show tra Ronaldo e Dinho. La miglior occasione ce l’ha da fermo all’ultimo minuto dei regolamentari.

Olmo 7 Manda compagni al tiro come un quarterback, sempre nella miglior posizione per ricevere.

Merino (30’ st) 7 Il salvataggio su Senesi a 5’ dalla fine vale un gol.

Baena 6 Gli manca il quid.

Nico Williams (30’ st) 7 Due occasioni divorate, poi un gol annullato e un quasi-assist. Fino a quanto vede con la coda dell’occhio Ferran e gli regala il pallone più importante della sua vita.

Oyarzabal 5.5 Uomo delle finali, stavolta non incide.

Ferran Torres (17’ st) 8 Vive di questo: saper arrivare al posto giusto, al momento giusto. E al 105’38” è proprio lì per entrare nella leggenda. Per centimetri non fa pure doppietta.

Ct De la Fuente 7 Le pessime condizioni del campo e il vento rendono più complicato far viaggiare bene la palla, la densità albiceleste toglie spazi all’offensiva. Ma la sua squadra è impressionante per solidità tattica e mentale. E i suoi cambi la decidono.