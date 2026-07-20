Tragedia in Spagna dopo la vittoria Mondiale: muore un ragazzo di soli 13 anni

Un momento di festa si è trasformato in un dramma nella città di Ciudad Rodrigo, nella Spagna occidentale, dove un ragazzo di appena 13 anni ha perso la vita durante i festeggiamenti per il successo della nazionale spagnola nella finale dei Mondiali di calcio . L'incidente è avvenuto nella notte, mentre centinaia di persone erano riunite nelle piazze per celebrare la vittoria. La notizia ha sconvolto l'intera comunità locale e ha gettato un'ombra sulla gioia per il trionfo sportivo. L'amministrazione comunale ha espresso il proprio dolore con un messaggio di cordoglio rivolto alla famiglia della giovane vittima, rivolgendo inoltre un pensiero ai feriti coinvolti nell'accaduto.

Tragedia durante i festeggiamenti a Ciudad Rodrigo

Secondo le prime ricostruzioni diffuse dai media spagnoli, il drammatico episodio sarebbe avvenuto quando un gruppo di persone si è arrampicato su una fontana situata nella zona delle celebrazioni. La struttura avrebbe improvvisamente ceduto, provocando il crollo e travolgendo alcune delle persone presenti. Per il tredicenne non c'è stato nulla da fare, mentre altre persone sono rimaste ferite e hanno ricevuto assistenza sanitaria.

Attraverso un comunicato pubblicato sui propri canali ufficiali, il Comune di Ciudad Rodrigo ha espresso profondo cordoglio per la tragedia, sottolineando come quella che doveva essere una serata di festa si sia trasformata in un evento doloroso per tutta la comunità. Le autorità sono al lavoro per chiarire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare eventuali responsabilità.