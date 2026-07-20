Scaloni disperato e inconsolabile: piange durante la conferenza e scappa via

L'emozione ha travolto Scaloni al termine della finale persa contro la Spagna. Durante la conferenza stampa, una domanda sul suo futuro alla guida dell'Argentina ha fatto emergere tutta la tensione e il peso degli ultimi anni, fino a interrompere le sue parole tra le lacrime. Il commissario tecnico dell'Albiceleste ha spiegato di voler rispettare il contratto in essere fino a dicembre, ma senza nascondere la necessità di fermarsi a riflettere sul proprio percorso. Più tardi, lasciando lo stadio insieme alla squadra, è tornato sull'argomento confermando la stessa posizione. Le sue dichiarazioni hanno lasciato intendere che il ciclo più vincente della storia recente dell'Argentina potrebbe davvero essere vicino alla conclusione.
Scaloni conferma la permanenza fino a dicembre
Dopo la conferenza stampa, Scaloni ha ribadito il proprio pensiero anche ai microfoni del quotidiano Olé, confermando la volontà di restare alla guida della nazionale fino alla naturale scadenza del contratto. L'allenatore ha spiegato di avere bisogno di tempo per recuperare energie e valutare con lucidità il proprio futuro, sottolineando quanto sia speciale ricoprire quel ruolo.
"Continuerò fino a dicembre. Poi parlerò con il presidente (Claudio Tapia). L'idea è quella di rilassarmi e fermarmi un po'. Questo è un posto spettacolare, da sogno. Spero che ci siano persone che abbiano l’opportunità di viverlo. Qualsiasi argentino vorrebbe trovarsi qui. È stato un piacere essere qui. Un orgoglio. Non l’avrei mai immaginato nemmeno nei miei sogni più belli”, ha dichiarato il tecnico, arrivato alla sua 104ª panchina con l'Albiceleste.
L'apertura a un possibile cambio in panchina
Nel prosieguo del suo intervento, Scaloni ha lasciato intendere che un avvicendamento potrebbe rappresentare una soluzione naturale dopo gli straordinari risultati ottenuti. Pur garantendo la propria disponibilità fino a dicembre, ha spiegato che un cambiamento non sarebbe necessariamente negativo, purché venga preservato lo spirito che ha caratterizzato questo gruppo. "Che ci possa essere un cambiamento", ha detto. "Fino a dicembre, se il presidente lo vorrà, io sarò qui; dopodiché sarà complicato, perché è giusto che ci possa essere un cambiamento e lo considero addirittura positivo. Ciò che deve rimanere è questo spirito di gruppo, questo senso di unione tra i giocatori e la gente, questa sensazione che, secondo me, non dovrebbe mai venir meno e che dovrebbe durare per sempre. Fino a dicembre resterò, dopodiché sicuramente mi ritirerò", ha aggiunto.
Le ragioni della sua riflessione
Successivamente, il commissario tecnico ha spiegato ancora una volta le motivazioni che lo stanno portando a riflettere seriamente sul proprio futuro. Scaloni ha evidenziato quanto il ruolo di ct dell'Argentina comporti una pressione enorme e un coinvolgimento totale, lasciando intendere di avere bisogno di recuperare serenità prima di prendere qualsiasi decisione definitiva. "Forse dovrò parlarne con il presidente; credo che sia giusto e che questo posto sia incredibile, spettacolare, bellissimo, da sogno, ma che richieda un sacco di cose. Ti dico che resterò fino a dicembre". Parole che confermano la volontà di rispettare gli impegni presi, ma che allo stesso tempo alimentano i dubbi sulla prosecuzione della sua avventura oltre la fine dell'anno.
Il pianto in conferenza stampa
Tutto è iniziato durante la conferenza stampa successiva alla finale, quando a Scaloni è stato chiesto: 'Dopo questo Mondiale, la gente vuole che tu continui. Cosa farai?'. La domanda ha fatto riaffiorare emozioni che il tecnico non è riuscito a trattenere. "Sento il bisogno di riflettere. Non so se sarò in grado di fare qualcosa di così grande come questo e forse dovremo parlarne. Sono grato al presidente per avermi dato questa opportunità di trovarmi qui...". A quel punto si è fermato, portandosi una mano sul volto mentre le lacrime scendevano davanti ai giornalisti.
Tra gli applausi della sala ha ripreso a parlare: "Trovarmi qui significa essere nel posto che tutti sognano. Abbiamo cercato fino all’ultimo momento di dare il massimo, sia noi dello staff tecnico che i giocatori, e credo sia giusto che mi prenda questo tempo per rifletterci. Questo posto è meraviglioso, meraviglioso, un posto da sogno". Poi, con la voce spezzata dall'emozione, ha concluso: "Che nella mia vita non avrei mai pensato... Vediamo se riesco a fermarmi, perché non ce la faccio. Che nella mia vita non avremmo mai pensato, insieme allo staff tecnico, di arrivare fin qui. Quindi, per andare avanti, servono tantissime cose. Per ripartire da zero, per formare un gruppo come questo, che difficilmente si potrà ricreare. E mi fa male nell’anima. Mi dispiace".
L'emozione ha travolto Scaloni al termine della finale persa contro la Spagna. Durante la conferenza stampa, una domanda sul suo futuro alla guida dell'Argentina ha fatto emergere tutta la tensione e il peso degli ultimi anni, fino a interrompere le sue parole tra le lacrime. Il commissario tecnico dell'Albiceleste ha spiegato di voler rispettare il contratto in essere fino a dicembre, ma senza nascondere la necessità di fermarsi a riflettere sul proprio percorso. Più tardi, lasciando lo stadio insieme alla squadra, è tornato sull'argomento confermando la stessa posizione. Le sue dichiarazioni hanno lasciato intendere che il ciclo più vincente della storia recente dell'Argentina potrebbe davvero essere vicino alla conclusione.
Scaloni conferma la permanenza fino a dicembre
Dopo la conferenza stampa, Scaloni ha ribadito il proprio pensiero anche ai microfoni del quotidiano Olé, confermando la volontà di restare alla guida della nazionale fino alla naturale scadenza del contratto. L'allenatore ha spiegato di avere bisogno di tempo per recuperare energie e valutare con lucidità il proprio futuro, sottolineando quanto sia speciale ricoprire quel ruolo.
"Continuerò fino a dicembre. Poi parlerò con il presidente (Claudio Tapia). L'idea è quella di rilassarmi e fermarmi un po'. Questo è un posto spettacolare, da sogno. Spero che ci siano persone che abbiano l’opportunità di viverlo. Qualsiasi argentino vorrebbe trovarsi qui. È stato un piacere essere qui. Un orgoglio. Non l’avrei mai immaginato nemmeno nei miei sogni più belli”, ha dichiarato il tecnico, arrivato alla sua 104ª panchina con l'Albiceleste.