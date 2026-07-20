Scaloni disperato e inconsolabile: piange durante la conferenza e scappa via

L'apertura a un possibile cambio in panchina

Nel prosieguo del suo intervento, Scaloni ha lasciato intendere che un avvicendamento potrebbe rappresentare una soluzione naturale dopo gli straordinari risultati ottenuti. Pur garantendo la propria disponibilità fino a dicembre, ha spiegato che un cambiamento non sarebbe necessariamente negativo, purché venga preservato lo spirito che ha caratterizzato questo gruppo. "Che ci possa essere un cambiamento", ha detto. "Fino a dicembre, se il presidente lo vorrà, io sarò qui; dopodiché sarà complicato, perché è giusto che ci possa essere un cambiamento e lo considero addirittura positivo. Ciò che deve rimanere è questo spirito di gruppo, questo senso di unione tra i giocatori e la gente, questa sensazione che, secondo me, non dovrebbe mai venir meno e che dovrebbe durare per sempre. Fino a dicembre resterò, dopodiché sicuramente mi ritirerò", ha aggiunto.