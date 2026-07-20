"Spagna invincibile", "La più grande nazionale del XXI secolo": stampa estera celebra il trionfo della Roja!

Il mondo intero celebra la vittoria della Spagna , che ha sollevato il suo secondo Mondiale dopo quello in Sudafrica del 2010. La partita l'ha decisa una rete di Ferran Torres nei minuti supplementari, con la gara che però poteva essere decisa molto prima. La Roja ha infatti ampiamente meritato la vittoria, visto il dominio che ha esercitato sul campo da gioco contro un'Argentina che si è limitata a contenere i danni, tenuta in piedi anche dalle parate di Emiliano "Dibu" Martinez . Le prime pagine dei maggiori quotidiani sportivi internazionali celebrano il successo della Roja del Ct Luis De La Fuente , ma c'è anche spazio per tutta la delusione di Leo Messi : che vede scivolare via la sua occasione di vincere la seconda Coppa del Mondo consecutiva.

Marca per la seconda stella, Olé con le lacrime di Messi

I quotidiani sportivi spagnoli portano trionfanti la Spagna in prima pagina. Marca titola: "Superstelle": facendo riferimento al secondo titolo conquistato dalla Roja - ironia della sorte - nuovamente durante i minuti supplementari come in occasione del primo Mondiale sollevato, quando al posto di Ferran Torres a portare la Spagna sul tetto del mondo oltre il novantesimo minuto fu Andres Iniesta. Ancora più celebrativo è il titolo di AS: "Il mondo è nostro", che rende superflua ogni spiegazione. Di diverso taglio ovviamente è il quotidiano sportivo argentino Olé: che in prima pagina mette la foto di un Messi in lacrime dopo la sconfitta, con un titolo che comunque rende onore al cammino percorso dall'Albiceleste: "Che siano eterni", comunque si parla dello stesso gruppo che ha sollevato il titolo in Qatar quattro anni fa e che come dichiarato dallo stesso Ct argentino Scaloni: "Sarà davver difficile da ricreare".

Inghilterra, Francia e Portogallo tutti per la Spagna

Sui quotidiani che si possono considerare imparziali invece la prima pagina è ovviamente dedicata ai vincitori, d'altronde la storia la fanno loro. The Guardian dedica la prima pagina all'esultanza di Ferran Torres - autore della rete che ha deciso il Mondiale - con il titolo: "Il regno di Spagna". In Francia, L'Equipe invece ha un taglio diverso, titolando: "I re del gioco", data la manifestazione di superiorità sul campo mostrata dalla Roja. Il quotidiano sportivo portoghese A Bola invece titola "Evviva la Spagna", con l'immagine dei festeggiamenti e la Coppa del Mondo al cielo.