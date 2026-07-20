Cucurella e il rito portafortuna per la Spagna ai Mondiali come nel 2010: "Gli ho chiesto di fare lo stesso"

La vittoria della Spagna nella finale del Mondiale contro l' Argentina continua a regalare storie e curiosità che emergono anche a distanza di ore dal trionfo. Tra i retroscena più singolari c'è quello legato a un gesto scaramantico tramandato da una generazione all'altra della Roja. Un piccolo rituale nato sedici anni fa e ripetuto prima dell'atto conclusivo del torneo. A svelarlo è stato Capdevila , protagonista della nazionale campione del mondo nel 2010. Questa volta il testimone è passato a Cucurella , che ha seguito alla lettera il consiglio.

Un rito nato nel 2010 e tramandato a Cucurella

Presente sugli spalti del MetLife Stadium dopo aver risolto i problemi legati al visto d'ingresso, Capdevila ha raccontato un episodio destinato a far discutere i tifosi spagnoli. L'ex terzino ha spiegato su X di aver chiesto a Cucurella di ripetere un gesto che lui stesso ha compiuto prima della finale dei Mondiali del 2010 contro l'Olanda. In quell'occasione ha nascosto una moneta nel terreno del campo pochi istanti prima del calcio d'inizio, convinto che potesse portare fortuna alla nazionale.

Sedici anni più tardi la tradizione è stata riproposta proprio dal nuovo esterno del Real Madrid. Capdevila ha condiviso il retroscena attraverso i social, raccontando di aver suggerito personalmente a Cucurella di seguire lo stesso rituale. Un passaggio simbolico tra due generazioni della Roja che, almeno dal punto di vista del risultato finale, sembra aver funzionato ancora una volta. La Spagna, infatti, è riuscita a conquistare il titolo mondiale, alimentando il fascino di questa particolare superstizione.

Il video sui social e la battuta sul Mondiale 2030

A corredo del suo messaggio, Capdevila ha pubblicato anche un filmato che mostra chiaramente il momento in cui Cucurella ha raggiunto la fascia laterale prima della finale. Il difensore ha estratto una moneta dal calzettone e l'ha interrata accanto alla linea del campo, pochi istanti prima del fischio d'inizio della sfida contro l'Argentina. Un'immagine che ha rapidamente fatto il giro dei social, incuriosendo tifosi e appassionati. Lo stesso Capdevila ha accompagnato il video con un messaggio affettuoso rivolto al giocatore: "Nel 2010 seppellii una moneta prima della finale. Ho chiesto a Cucurella di fare lo stesso. Marc, ti voglio bene. Sei campione del mondo!". In Spagna il gesto è già diventato motivo di ironia e di buon auspicio. C'è infatti chi scherza sul fatto che la moneta potrebbe tornare protagonista anche nel 2030, nella speranza che continui a essere un portafortuna per la nazionale iberica.