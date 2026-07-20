Rodri campione del Mondo, il City ricorda… il ko Inter: “Sempre protagonista”

Il successo della Spagna porta il nome di Ferran Torres: autore della rete deicisiva arrivata nei minuti supplementari, che sembra essere una costante nella storia della Roja. A imporsi come leader silenzioso è stato però Rodri, centrocampista del Manchester City che ha svolto alla perfezione sia il ruolo di "cervello" della squadra, sia come filtro preventivo per bloccare ogni iniziativa degli avversari. Un successo che vale doppio per il nativo di Madrid, che dopo aver vinto il Pallone d'Oro ha subito un gravissimo infortunio che ne ha compromesso l'intera stagione 2024-25. Il Manchester City ha voluto celebrare il suo giocatore con un video che provoca brutti ricordi ai tifosi interisti.
“Sempre protagonista”: il post del City
Per celebrare la vittoria della Coppa del Mondo del proprio centrocampista, il Manchester City- attraverso il suo profilo ufficiale su X (una volta Twitter) - ha pubblicato un video con la descrizione recitante: "Sempre protagonista". Contenuto del video è il gol decisivo siglato da Rodri nella finale di Champions League 2023-2024, disputatasi allo stadio Ataturk di Istanbul contro l'Inter. Il video ripercorre tutta l'azione fino ad arrivare al momento decisivo con il tiro da fuori dello spagnolo che ha fulminato Handanovic. Rodri si è imposto come uno dei centrocampisti migliori del mondo, e di questo Mondiale, come testimonia la vittoria del Pallone d'Oro Adidas per quanto riguarda la Coppa del Mondo 2026. Adesso, il nativo di Madrid potrebbe seriamente puntare anche al premio omonimo della Fifa.