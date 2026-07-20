Rodri campione del Mondo, il City ricorda… il ko Inter: “Sempre protagonista”

Il successo della Spagna porta il nome di Ferran Torres: autore della rete deicisiva arrivata nei minuti supplementari, che sembra essere una costante nella storia della Roja. A imporsi come leader silenzioso è stato però Rodri, centrocampista del Manchester City che ha svolto alla perfezione sia il ruolo di "cervello" della squadra, sia come filtro preventivo per bloccare ogni iniziativa degli avversari. Un successo che vale doppio per il nativo di Madrid, che dopo aver vinto il Pallone d'Oro ha subito un gravissimo infortunio che ne ha compromesso l'intera stagione 2024-25. Il Manchester City ha voluto celebrare il suo giocatore con un video che provoca brutti ricordi ai tifosi interisti.