Messi: "Dolore immenso, ci vorrà tempo per guarire". Poi il messaggio alla Spagna

"Il dolore è molto forte e ci vorrà tempo affinché guarisca questa ferita. Ma tengo anche tutte le cose belle...". Dopo le lacrime e il silenzio Leo Messi prova a riconciliarsi con il Mondiale che non lo ha visto bissare il successo di quattro anni fa, ma nel quale si è confermato assoluto protagonista: ha segnato o fornito assist in ogni partita del torneo (tranne la finale) ed ha chiuso al secondo posto sia la classifica marcatori (8 gol, a -2 da Mbappé ) che quella degli assist (4, a -3 da Olise ).

Messi e "l'orgoglio immenso di essere argentini"

Il capitano dell'Albiceleste parla dell'orgoglio di tutta la nazione. "Quello che abbiamo fatto resterà per sempre nella nostra memoria - il post della Pulce su Instagram - con il sostegno di un intero Paese che, con il lavoro e gli sforzi di questo gruppo, ci ha riportato ancora una volta tra i migliori del mondo. Ora è difficile apprezzare ciò che abbiamo fatto, ma questa squadra ha raggiunto due finali consecutive di Coppa del Mondo. Grazie dal profondo del cuore per ogni saluto e per ogni messaggio. Ancora una volta siamo riusciti a unirci come nazione, condividendo l'orgoglio immenso di essere argentini". E chiude con il fair play verso i vincitori, quello che non si è visto da buona parte della Nazionale dopo il fischio finale. "Voglio congratularmi con la Spagna per il titolo".