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"Il calcio ha battuto la corruzione": cosa c'è dietro la rabbiosa reazione di Paredes ai Mondiali

L'ex Roma e Juve, nervosissimo dopo la sconfitta in finale, colpisce Eric Garcia e Gavi. Quest'ultimo rivela quale frase ha scatenato la rabbia dell'argentino
2 min
Mondiali 2026Paredesgavi

La gioia della Spagna, la delusione dell'Argentina e la finale dei mondiali finisce in rissa. Dopo il fischio finale del match giocato a New York Leandro Paredes, apparso nervoso anche in campo, si è scagliato fisicamente mettendo le mani al collo di Eric Garcia e poi spingendo a terra Gavi, che era intervenuto per difendere il compagno di squadra: un episodio immortalato dalle tv e giudicato "deplorevole" dai media internazionali e che è costato il cartellino rosso al giocatore della nazionale argentina a finale già conclusa.

Il battibecco Molina-Rodri

Prima dello scatto di rabbia di Paredes, ci sarebbe stato un alterco tra Molina e Rodri: il terzino dell'Albiceleste ha colpito con un pugno il capitano della Roja mentre stava correndo a festeggiare la vittoria del Mondiale. Da lì il contatto tra gli altri giocatori, con lo stesso ct Scaloni e il suo vice Samuel che hanno provato a fermare il centrocampista ben noto anche in Serie A (ha vestito tra le altre le maglie di Roma e Juve).

Le parole di Gavi a Paredes

A far saltare su tutte le furie Paredes, visibilmente amareggiato per il ko, sarebbe stata una frase pronunciata da Gavi: "Gli ho chiesto: "Infantino non ha risposto alle vostre chiamate stavolta?". Nel momento in cui l'ho detto, ha completamente perso la testa. Non mi ha nemmeno lasciato finire - le parole del giovane centrocampista del Barcellona ai media spagnoli - Cosa gli avrei voluto dire ancora? Che il calcio ha finalmente battuto la corruzione".

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