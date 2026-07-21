Paredes, niente espulsione in finale Mondiale: la Fifa corregge l'errore, cosa è successo

Fifa, indagine aperta

Nessuna espulsione peral termine della. È la stessaa chiarirlo, spiegando che si è trattato di un errore nei sistemi informativi utilizzati per fornire dati ai telecronisti, e che quindi nessun provvedimento disciplinare è stato applicato al centrocampista argentino. Paredes era stato tra i protagonisti della rissa scoppiata al triplice fischio, con spintoni e contatti nei confronti di alcuni giocatori spagnoli. L'unico giocatore realmente espulso nella circostanza, secondo il referto arbitrale, resta, uscito per doppia ammonizione nei minuti di recupero dei tempi regolamentari. La vicenda, però, non si chiude qui: il comitato disciplinare della Fifa ha nominato un procuratore per indagare su eventuali violazioni del codice disciplinare.

La finale del Mondiale continua a far discutere anche a distanza di ore dal triplice fischio. Dopo il successo della Spagna sull'Argentina per 1-0 ai tempi supplementari al MetLife Stadium di New York, l'attenzione si è spostata dagli aspetti sportivi a quanto accaduto al termine della partita, quando il terreno di gioco è diventato teatro di una maxi rissa tra i calciatori delle due nazionali. La Fifa ha deciso di aprire un'indagine per fare piena luce sugli episodi verificatisi dopo la conclusione dell'incontro e ricostruire l'accaduto attraverso i referti arbitrali, le immagini televisive e i filmati raccolti dagli ispettori presenti allo stadio, valutando eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei protagonisti. Tra gli episodi più gravi figura proprio quello che ha coinvolto Paredes.