Paredes, niente espulsione in finale Mondiale: la Fifa corregge l'errore, cosa è successo

Fifa, indagine aperta
La finale del Mondiale continua a far discutere anche a distanza di ore dal triplice fischio. Dopo il successo della Spagna sull'Argentina per 1-0 ai tempi supplementari al MetLife Stadium di New York, l'attenzione si è spostata dagli aspetti sportivi a quanto accaduto al termine della partita, quando il terreno di gioco è diventato teatro di una maxi rissa tra i calciatori delle due nazionali. La Fifa ha deciso di aprire un'indagine per fare piena luce sugli episodi verificatisi dopo la conclusione dell'incontro e ricostruire l'accaduto attraverso i referti arbitrali, le immagini televisive e i filmati raccolti dagli ispettori presenti allo stadio, valutando eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei protagonisti. Tra gli episodi più gravi figura proprio quello che ha coinvolto Paredes.
Le parole di Paredes sui socialL'ex Roma ha rotto il silenzio su Instagram. "Grazie Argentina. Ti amo oggi e sempre", ha scritto il centrocampista, aggiungendo: "Oggi scrivo con molto dolore nell'anima per non aver potuto regalarvi quella gioia che il nostro Paese meritava, ma con il petto pieno d'orgoglio per aver dato tutto quello che avevamo e aver portato ancora una volta la nostra bandiera il più in alto possibile". Il centrocampista ha poi ringraziato i compagni di nazionale: "Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa nazionale, a questo gruppo di giocatori che ha dato la vita per rappresentare questa maglia fino all'ultimo secondo di ogni partita. E' stato un orgoglio far parte della migliore Argentina della storia".