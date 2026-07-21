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Paredes, niente espulsione in finale Mondiale: la Fifa corregge l'errore, cosa è successo

Nessun provvedimento disciplinare è stato applicato al centrocampista argentino per la rissa scoppiata al triplice fischio
3 min
ParedesMondiale 2026argentina
Nessuna espulsione per Leandro Paredes al termine della finale mondiale tra Spagna e Argentina. È la stessa Fifa a chiarirlo, spiegando che si è trattato di un errore nei sistemi informativi utilizzati per fornire dati ai telecronisti, e che quindi nessun provvedimento disciplinare è stato applicato al centrocampista argentino. Paredes era stato tra i protagonisti della rissa scoppiata al triplice fischio, con spintoni e contatti nei confronti di alcuni giocatori spagnoli. L'unico giocatore realmente espulso nella circostanza, secondo il referto arbitrale, resta Enzo Fernandez, uscito per doppia ammonizione nei minuti di recupero dei tempi regolamentari. La vicenda, però, non si chiude qui: il comitato disciplinare della Fifa ha nominato un procuratore per indagare su eventuali violazioni del codice disciplinare.

Fifa, indagine aperta

La finale del Mondiale continua a far discutere anche a distanza di ore dal triplice fischio. Dopo il successo della Spagna sull'Argentina per 1-0 ai tempi supplementari al MetLife Stadium di New York, l'attenzione si è spostata dagli aspetti sportivi a quanto accaduto al termine della partita, quando il terreno di gioco è diventato teatro di una maxi rissa tra i calciatori delle due nazionali. La Fifa ha deciso di aprire un'indagine per fare piena luce sugli episodi verificatisi dopo la conclusione dell'incontro e ricostruire l'accaduto attraverso i referti arbitrali, le immagini televisive e i filmati raccolti dagli ispettori presenti allo stadio, valutando eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei protagonisti. Tra gli episodi più gravi figura proprio quello che ha coinvolto Paredes.

 

 

Le parole di Paredes sui social

L'ex Roma ha rotto il silenzio su Instagram. "Grazie Argentina. Ti amo oggi e sempre", ha scritto il centrocampista, aggiungendo: "Oggi scrivo con molto dolore nell'anima per non aver potuto regalarvi quella gioia che il nostro Paese meritava, ma con il petto pieno d'orgoglio per aver dato tutto quello che avevamo e aver portato ancora una volta la nostra bandiera il più in alto possibile". Il centrocampista ha poi ringraziato i compagni di nazionale: "Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questa nazionale, a questo gruppo di giocatori che ha dato la vita per rappresentare questa maglia fino all'ultimo secondo di ogni partita. E' stato un orgoglio far parte della migliore Argentina della storia".

 

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