L'arbitro Taylor si ritira: "Pressione intensa. È giunto il momento di farmi da parte"

Dopo i Mondiali, l'arbitro inglese Anthony Taylor, a 47 anni, ha deciso di lasciare la giacchetta nera, il fischietto e, quindi, di ritirarsi. " Pressione intensa ", questa la causa della scelta del britannico, che in carriera ha directed gare in due Mondiali (nel 2022 e quest'anno) e ben 831 partite in Inghilterra, fra Premier League, FA Cup e Coppa di Lega.

Le polemiche dopo Siviglia-Roma

In Italia è noto soprattutto per aver arbitrato la finale di Europa League del 2023 fra Siviglia e Roma, seguita da tante critiche da parte dell'allora tecnico giallorosso José Mourinho e da notevoli polemiche scaturite dai tifosi del club capitolino. "Arbitrare gare di livello élite è stato un privilegio immenso, ma la pressione è stata intensa. È giunto il momento di farsi da parte, non vedo l'ora di passare al prossimo capitolo della mia vita", ha detto Taylor attraverso l'organismo arbitrale "Pro Ref".