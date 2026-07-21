L'arbitro Taylor si ritira: "Pressione intensa. È giunto il momento di farmi da parte"

Dopo i Mondiali, l'arbitro inglese Anthony Taylor, a 47 anni, ha deciso di lasciare la giacchetta nera, il fischietto e, quindi, di ritirarsi. "Pressione intensa", questa la causa della scelta del britannico, che in carriera ha directed gare in due Mondiali (nel 2022 e quest'anno) e ben 831 partite in Inghilterra, fra Premier League, FA Cup e Coppa di Lega.
Le polemiche dopo Siviglia-Roma
In Italia è noto soprattutto per aver arbitrato la finale di Europa League del 2023 fra Siviglia e Roma, seguita da tante critiche da parte dell'allora tecnico giallorosso José Mourinho e da notevoli polemiche scaturite dai tifosi del club capitolino. "Arbitrare gare di livello élite è stato un privilegio immenso, ma la pressione è stata intensa. È giunto il momento di farsi da parte, non vedo l'ora di passare al prossimo capitolo della mia vita", ha detto Taylor attraverso l'organismo arbitrale "Pro Ref".