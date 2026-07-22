Spagna-Argentina non è ancora finita: Yamal provoca Paredes, lo sfottò è virale

MADRID (Spagna) - Tensioni e veleni non hanno fermato l'entusiasmo della Spagna , che ha celebrato a Madrid la vittoria del suo secondo titolo mondiale dopo il successo per 1-0 contro l'Argentina nella finale disputata in New Jersey. Nel corso del carosello sul bus scoperto tra le vie della capitale spagnola, l'attaccante diciannovenne Lamine Yamal ha attirato l'attenzione esibendo un cartello ironico diretto al centrocampista argentino Leandro Paredes . L'immagine mostrata dal talento iberico faceva un chiaro riferimento a un ipotetico scontro da ring tra il compagno di squadra Gavi e lo stesso Paredes, riprendendo con sarcasmo i convulsi momenti di nervosismo scoppiati sul terreno di gioco subito dopo il fischio finale dell'incontro.

La rissa e le critiche

I festeggiamenti della nazionale spagnola hanno infatti fatto da contraltare alle forti polemiche per le intemperanze registrate a margine del match, culminate nel gesto di Paredes che ha scaraventato a terra Gavi e si è scontrato con Eric Garcia. Il comportamento dei calciatori sudamericani nel post-partita ha provocato l'apertura di un'indagine formale da parte della FIFA per chiarire la dinamica dei disordini. L'atteggiamento aggressivo mostrato dalla selezione argentina nei momenti conclusivi della finale ha suscitato aspre critiche anche da parte di numerosi opinionisti ed ex calciatori internazionali, che hanno condannato fermamente la mancanza di sportività dopo la sconfitta.