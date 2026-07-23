Finale Mondiali, in Argentina esplode la protesta: chiesta la ripetizione della sfida con la Spagna

La sconfitta dell' Argentina nella finale dei Mondiali 2026 contro la Spagna continua a far discutere anche diversi giorni dopo il fischio finale. Sui social e sulle piattaforme dedicate alle petizioni online è nata una mobilitazione che punta a chiedere la ripetizione dell'incontro, alimentando il dibattito tra i tifosi. L'iniziativa ha rapidamente raccolto decine di migliaia di adesioni, diventando uno degli argomenti più commentati tra gli appassionati di calcio. Tuttavia, la richiesta non produce alcun effetto sul piano sportivo e non modifica l'esito della competizione. I regolamenti della FIFA, infatti, prevedono criteri molto rigorosi per un'eventuale ripetizione di una gara ufficiale.

Oltre 61 mila firme per chiedere una nuova finale

La petizione è stata promossa sulla piattaforma Change.org dalla tifosa argentina Gisela Sánchez e ha già superato quota 61.500 firme. Nel testo dell'iniziativa viene contestata la direzione arbitrale dello sloveno Slavko Vinčić durante la finale disputata domenica a New York. Secondo la promotrice, alcune decisioni prese nel corso della gara avrebbero inciso sull'andamento dell'incontro e sul risultato finale.

La richiesta rivolta alla FIFA è quella di analizzare attentamente gli episodi ritenuti controversi e valutare l'operato della squadra arbitrale. Le accuse fanno riferimento a presunte irregolarità, ma non sono accompagnate da elementi verificati che possano dimostrarle. La petizione continua comunque a raccogliere consensi tra numerosi sostenitori della nazionale albiceleste. Il caso ha trovato ampia diffusione anche sui social network, dove il dibattito resta particolarmente acceso.

Cosa prevedono i regolamenti della FIFA

Dal punto di vista regolamentare, una raccolta firme non ha alcun valore vincolante nei confronti della FIFA. L'organismo che governa il calcio mondiale non è infatti obbligato a prendere provvedimenti sulla base di una petizione popolare. La ripetizione di una partita ufficiale rappresenta un'eventualità estremamente rara e può essere disposta soltanto in circostanze eccezionali previste dai regolamenti. Generalmente ciò avviene in presenza di errori tecnici, violazioni procedurali o decisioni assunte dagli organi di giustizia sportiva competenti. Le contestazioni legate alle valutazioni arbitrali, pur alimentando polemiche tra tifosi e addetti ai lavori, non sono normalmente sufficienti per modificare il risultato di una competizione. Per questo motivo, la finale tra Spagna e Argentina resta ufficialmente omologata.

Le proteste dei tifosi dopo la finale mondiale

Quella argentina non è l'unica iniziativa nata durante il Mondiale 2026. Anche in Francia era stata avviata una petizione online che aveva superato le 82.000 firme per chiedere la ripetizione della semifinale persa contro la Spagna. In quel caso le proteste riguardavano un'azione che aveva preceduto il calcio di rigore con cui gli spagnoli avevano sbloccato il risultato. Anche quella richiesta, però, non ha avuto alcuna conseguenza sul torneo. Al termine della finale vinta dalla Spagna grazie alla rete realizzata da Ferran Torres nei tempi supplementari, migliaia di tifosi argentini sono comunque scesi nelle piazze di diverse città del Paese. Le manifestazioni hanno avuto un carattere di sostegno e riconoscenza nei confronti della nazionale. Nonostante la delusione per la sconfitta, i sostenitori hanno voluto celebrare il percorso della squadra, arrivata a un passo dalla conquista del secondo titolo mondiale consecutivo.