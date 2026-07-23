Fabian Ruiz e Gavi, un clamoroso e impensabile premio per la vittoria Mondiale

Fabian Ruiz e Gavi campioni del mondo con la Spagna: che festa nella loro città natale

Il giocatore del Psg e la mezzala del Barcellona sono stati ricevuti in municipio, dove ha avuto luogo la cerimonia di premiazione. Dopo essere stati accolti dal sindaco, Juan Manuel Valle, e dall'intero Consiglio Comunale, Fabian Ruiz e Gavi si sono sottoposti al rito della pesatura, durante il quale è stato consegnato loro un quantitativo di pomodori - il prodotto tipico dell'agricoltura locale - calcolato in base al loro peso. L'associazione dei produttori locali ha donato 85 kg di pomodori a Fabian Ruiz e 68,5 kg a Gavi. Sarà anche costruito un monumento dedicato ai campioni del mondo nati a Los Palacios y Villafranca: tra loro anche Jesus Navas.