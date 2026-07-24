Lise, la donna che guida la rivolta contro Infantino & Trump per il caso Balogun© .

"Quando si piega una regola com'è avvenuto nel caso Balogun, si imbocca una china pericolosa che mette a rischio l'intero calcio. Non sarebbe mai dovuto accadere. Sappiamo tutti che la sospensione della squalifica di Balogun è stata influenzata da pressioni esterne e non ha seguito il corretto iter. Abbiamo bisogno che Infantino dica chiaramente che è stato un errore. Se si inizia ad adattare il proprio comportamento alle richieste dei leader politici e d