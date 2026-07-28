Embolo, l'Ifab dà ragione alla Svizzera: espulsione ingiusta contro l'Argentina

L'organismo che disciplina le regole del calcio ha chiarito le proprie linee guida per gli arbitri, confermando che l'attaccante svizzero Breel Embolo non avrebbe dovuto essere espulso nei quarti di finale dei Mondiali contro l'Argentina. Il secondo cartellino giallo a Embolo, dopo la revisione video, è stato mostrato per aver simulato un fallo. L'argentino Leandro Paredes aveva ricevuto un cartellino giallo prima che gli addetti al VAR avvisassero l'arbitro.