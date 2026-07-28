Embolo, l'Ifab dà ragione alla Svizzera: espulsione ingiusta contro l'Argentina

L'organismo che disciplina le regole del calcio ha chiarito le proprie linee guida per gli arbitri, confermando che l'attaccante svizzero Breel Embolo non avrebbe dovuto essere espulso nei quarti di finale dei Mondiali contro l'Argentina. Il secondo cartellino giallo a Embolo, dopo la revisione video, è stato mostrato per aver simulato un fallo. L'argentino Leandro Paredes aveva ricevuto un cartellino giallo prima che gli addetti al VAR avvisassero l'arbitro.
L'Ifab dà ragione alla Svizzera
L'episodio ha cambiato le sorti della partita poco dopo il pareggio della Svizzera sull'1-1. La vittoria per 3-1 dell'Argentina ai tempi supplementari ha alimentato le lamentele sul favoritismo arbitrale nei confronti della squadra di Lionel Messi. L'Ifab, l'organismo che regola le regole del calcio, ha chiarito che il protocollo del VAR per "scambio di persona" non è ancora applicabile a un incidente come quello di Embolo.