Cucurella, promessa mantenuta: tatuaggio Mondiale con De la Fuente e la Coppa vinta con la Spagna

Prima della finale mondiale era nata come una semplice scommessa da spogliatoio. Dopo il trionfo, però, la promessa è diventata un ricordo indelebile sulla pelle. Marc Cucurella ha mantenuto la parola e ha scelto un omaggio davvero particolare. Il protagonista del tatuaggio? Il suo commissario tecnico Luis De La Fuente . Ma il difensore spagnolo non è stato l'unico a trasformare l'ironia in realtà.

Cucurella e il tatuaggio più curioso

Cucurella ha mantenuto la promessa fatta prima del Mondiale, trasformando una battuta in un ricordo indelebile. Il difensore spagnolo ha scelto di tatuarsi Luis De La Fuente con tanto di Coppa del mondo tra le mani. Il disegno è comparso sul gomito sinistro e ha subito fatto sorridere tifosi e compagni. "Hanno commesso un errore. Dato che sono uomini di parola, manterranno la promessa", aveva detto il Ct. De La Fuente aveva poi aggiunto: "Non sono così brutto, che trovino un posto non troppo visibile".

Una frase ironica arrivata dopo la finale contro l'Argentina, quando il tecnico aveva ricordato la curiosa scommessa. Così il classico fioretto da spogliatoio si è trasformato in un tatuaggio decisamente originale. Cucurella ha dimostrato che, quando si dà la parola, anche una promessa bizzarra va rispettata.

Non solo Cucurella: anche Baena e Borja Iglesias avevano promesso il tattoo

Ma il terzino non è stato l'unico a scegliere un omaggio permanente al proprio allenatore. Anche Alex Baena aveva annunciato lo stesso tatuaggio, con il volto di De La Fuente sulla gamba sinistra. Borja Iglesias aveva seguito la stessa strada, promettendo il ritratto del Ct senza indicare la zona scelta. Oltre ai tattoo, nello spogliatoio erano state promesse anche altre trasformazioni decisamente curiose. Tra i fioretti c'erano barba, baffi, capelli rosa, capelli biondi e persino un taglio a zero. Una serie di promesse nate per scherzo ma diventate realtà, almeno Cucurella ha mantenuto la promessa, dopo il trionfo mondiale. Il risultato è una collezione di ricordi fuori dagli schemi legati alla vittoria della Spagna. De La Fuente ora potrà dire di avere lasciato il segno... anche sulla pelle dei suoi giocatori.