Neymar, addio al Brasile: "Ho vissuto momenti indimenticabili. Percorso ormai concluso"

Neymar saluta la nazionale brasiliana. Al termine della vittoria del Santos per 4-2 contro l'UCV, nel match dei play-off di Copa Sudamericana disputato alla Vila Belmiro, il numero 10 ha parlato del proprio futuro in verdeoro, lasciando intendere che la sua avventura con il Brasile sia ormai conclusa. Tutto è nato da una recente dichiarazione di Lucas Moura . Il centrocampista del San Paolo aveva infatti confessato di sperare ancora di vedere Neymar protagonista al Mondiale del 2030.

L'addio di Neymar

Un'ipotesi che lo stesso fuoriclasse del Santos ha però escluso con decisione: "Lo ringrazio per le sue parole, ma non accadrà. Credo che il mio percorso con la nazionale brasiliana sia ormai concluso. Ho scritto una parte della sua storia e ne sono orgoglioso. Ho vissuto momenti indimenticabili, dando sempre tutto per questa maglia, ma penso che non voglio più tornarci", ha dichiarato. Infine, Neymar ha assicurato di vivere serenamente questo periodo, nonostante le polemiche che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane: "Mentalmente sono sempre forte".