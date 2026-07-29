Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Neymar, addio al Brasile: "Ho vissuto momenti indimenticabili. Percorso ormai concluso"

Il numero 10 verdeoro ha annunciato il ritiro dalla nazionale brasiliana al termine della gara con il Santos
1 min
NeymarBrasileMondiali 2026

Neymar saluta la nazionale brasiliana. Al termine della vittoria del Santos per 4-2 contro l'UCV, nel match dei play-off di Copa Sudamericana disputato alla Vila Belmiro, il numero 10 ha parlato del proprio futuro in verdeoro, lasciando intendere che la sua avventura con il Brasile sia ormai conclusa. Tutto è nato da una recente dichiarazione di Lucas Moura. Il centrocampista del San Paolo aveva infatti confessato di sperare ancora di vedere Neymar protagonista al Mondiale del 2030.

L'addio di Neymar

Un'ipotesi che lo stesso fuoriclasse del Santos ha però escluso con decisione: "Lo ringrazio per le sue parole, ma non accadrà. Credo che il mio percorso con la nazionale brasiliana sia ormai concluso. Ho scritto una parte della sua storia e ne sono orgoglioso. Ho vissuto momenti indimenticabili, dando sempre tutto per questa maglia, ma penso che non voglio più tornarci", ha dichiarato. Infine, Neymar ha assicurato di vivere serenamente questo periodo, nonostante le polemiche che lo hanno coinvolto nelle ultime settimane: "Mentalmente sono sempre forte".

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Mondiali 2026

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS