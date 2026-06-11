Mac Allister esclusivo: “La mia Argentina resta la più forte”

Canzoni del cuore

«Nel Liverpool, la mia squadra di club, ci sono molti compagni che ritroverò come avversari qui al Mondiale. Ne parlavo spesso con il mio amicone Ibrahima (Konaté, ex dei Reds e nuovo acquisto del Real Madrid, ndi) e con Virgil van Dijk. Io li prendevo tutti in giro, dicendo che avremmo vinto di nuovo noi argentini - e giù un’altra risata fragorosa -. Ma lo facevo senza cattiveria, con grande allegria, era tutto un enorme scherzo: anche loro hanno Nazionali molto forti e spero che sia un grande Mondiale per tutti noi Reds. A livello di inni, Liverpool è “You’ll never walk alone”, mentre “Pa la Selección” di La T y la M è una delle canzoni che hanno dedicato alla Nazionale e che è più in voga. E poi ovviamente c’è “Boca mi buen amigo”; il coro con cui i tifosi accompagnano l’ingresso in campo del mio Boca Juniors. Tutte e tre sono davvero speciali, sia per me che per i tifosi delle diverse squadre o nazionali. Ognuna ha un carattere unico e trasmette moltissimo a livello emozionale. Se sono scaramantico? Beh, non posso negarlo: credo alla cabala. Anche per questo sto rilasciando questa intervista, che spero faccia il suo dovere e porti fortuna! Hasta la próxima, Tuttosport!».