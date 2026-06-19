"Il papà di Messi è morto", l’annuncio fake in diretta tv: la conduttrice si autosospende

Momenti di grande confusione in Argentina durante una diretta di Luzu TV, piattaforma molto seguita sul web e sui social. Nel corso del programma El Show del Verano, la conduttrice Florencia Peña ha comunicato in onda una notizia destinata a fare immediatamente il giro del Paese: la presunta morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale argentina ( finito anche nel mirino dell'Algeria ). "Non vorrei darvi brutte notizie, ma il padre di Messi è appena morto". Una frase che ha gelato lo studio e sorpreso gli stessi opinionisti presenti, i quali hanno iniziato a chiedere chiarimenti e dettagli sull'accaduto. Nel giro di pochi istanti, la vicenda ha assunto contorni ancora più clamorosi, con ipotesi e commenti che si sono susseguiti senza alcuna conferma ufficiale: "Nel bel mezzo dei Mondiali quindi Messi dovrà andarsene". Il problema? Era una fake news. E la reazione della pulce non si è fatta attendere.

"Jorge Messi è morto": ma è una fake news

Pochi minuti dopo, però, è emersa la verità. La notizia era completamente infondata e la stessa emittente è stata costretta a interrompere la trasmissione per rettificare quanto affermato in precedenza: "Ci siamo cascati". La smentita non è bastata a contenere le polemiche. L'episodio ha rapidamente invaso i social network, dove numerosi utenti hanno criticato duramente la gestione dell'informazione da parte del programma e dell'emittente. In molti hanno contestato la diffusione di una notizia così delicata senza le necessarie verifiche.

Resasi conto della portata dell'errore e del clamore generato all'esterno dello studio, Florencia Peña ha deciso di affrontare immediatamente la questione durante la trasmissione: "Ehi, fake news! Cos'è successo?" La conduttrice ha quindi chiesto spiegazioni al team di produzione. Uno dei responsabili del programma ha preso la parola assumendosi parte della responsabilità per quanto accaduto e spiegando che l'informazione era stata ritenuta attendibile al momento della comunicazione: "Me l'hanno lanciata qui, ma insomma, non stavo guardando. Speravo di no, che fosse falso". Successivamente la stessa Peña ha aggiunto: "È quello che succede un po' nella comunicazione di questi tempi, no? Non si capisce più cosa sia falso e cosa sia vero. Bisogna mettere tutto in discussione finché non viene confermato".