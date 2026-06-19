"Il papà di Messi è morto", l’annuncio fake in diretta tv: la conduttrice si autosospende

Momenti di grande confusione in Argentina durante una diretta di Luzu TV, piattaforma molto seguita sul web e sui social. Nel corso del programma El Show del Verano, la conduttrice Florencia Peña ha comunicato in onda una notizia destinata a fare immediatamente il giro del Paese: la presunta morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale argentina (finito anche nel mirino dell'Algeria). "Non vorrei darvi brutte notizie, ma il padre di Messi è appena morto". Una frase che ha gelato lo studio e sorpreso gli stessi opinionisti presenti, i quali hanno iniziato a chiedere chiarimenti e dettagli sull'accaduto. Nel giro di pochi istanti, la vicenda ha assunto contorni ancora più clamorosi, con ipotesi e commenti che si sono susseguiti senza alcuna conferma ufficiale: "Nel bel mezzo dei Mondiali quindi Messi dovrà andarsene". Il problema? Era una fake news. E la reazione della pulce non si è fatta attendere.
"Jorge Messi è morto": ma è una fake news
Pochi minuti dopo, però, è emersa la verità. La notizia era completamente infondata e la stessa emittente è stata costretta a interrompere la trasmissione per rettificare quanto affermato in precedenza: "Ci siamo cascati". La smentita non è bastata a contenere le polemiche. L'episodio ha rapidamente invaso i social network, dove numerosi utenti hanno criticato duramente la gestione dell'informazione da parte del programma e dell'emittente. In molti hanno contestato la diffusione di una notizia così delicata senza le necessarie verifiche.
Resasi conto della portata dell'errore e del clamore generato all'esterno dello studio, Florencia Peña ha deciso di affrontare immediatamente la questione durante la trasmissione: "Ehi, fake news! Cos'è successo?" La conduttrice ha quindi chiesto spiegazioni al team di produzione. Uno dei responsabili del programma ha preso la parola assumendosi parte della responsabilità per quanto accaduto e spiegando che l'informazione era stata ritenuta attendibile al momento della comunicazione: "Me l'hanno lanciata qui, ma insomma, non stavo guardando. Speravo di no, che fosse falso". Successivamente la stessa Peña ha aggiunto: "È quello che succede un po' nella comunicazione di questi tempi, no? Non si capisce più cosa sia falso e cosa sia vero. Bisogna mettere tutto in discussione finché non viene confermato".
Programma rimosso e scuse ufficiali
Le conseguenze dell'episodio sono state immediate. Luzu TV ha eliminato da YouTube la puntata della trasmissione andata in onda quel giorno e ha cancellato i contenuti collegati pubblicati sui propri canali social. Rimossi anche i reel diffusi su Instagram che facevano riferimento alla falsa notizia riguardante Jorge Messi. La vicenda ha avuto un impatto tale da spingere la stessa Florencia Peña a prendere una decisione drastica.
Attraverso un messaggio pubblicato su X, la presentatrice ha chiesto scusa alla famiglia Messi e ha annunciato la sospensione della propria collaborazione con l'emittente: "Mi scuso con la famiglia Messi per il momento terribile che immagino stiano vivendo. Mi vergogno profondamente di essere stata il veicolo di questo dolore. Devo chiarire che questa falsa informazione mi è stata fornita durante la diretta come verificata dalla produzione del programma, e io ho avuto fiducia. Tuttavia, mi assumo la responsabilità di essere parte dell’errore, ed è per questo che ho deciso di farmi da parte e concludere la mia partecipazione a Luzu. Torno a chiedere scusa di cuore, ho sbagliato".
La dura replica della famiglia Messi
La famiglia del fuoriclasse argentino ha reagito con fermezza alla diffusione della falsa notizia, pubblicando un comunicato ufficiale nel quale ha espresso tutto il proprio disappunto per quanto accaduto: "La famiglia desidera esprimere il proprio profondo disappunto per la mancanza di sensibilità, rispetto e scrupoli con cui alcune persone hanno trattato una situazione strettamente privata e familiare". Nel testo viene inoltre ribadito che soltanto i familiari più stretti sono autorizzati a fornire aggiornamenti attendibili sulle condizioni di Jorge Messi: "La famiglia desidera inoltre chiarire che solo i familiari più stretti dispongono di informazioni reali e precise sulle condizioni di Jorge. Pertanto, qualsiasi versione, dichiarazione o informazione che non provenga dalla famiglia stessa e dai suoi canali ufficiali non deve essere considerata valida né veritiera. In momenti come questo, chiediamo responsabilità, prudenza e umanità. La salute di una persona e la serenità di chi gli sta intorno non dovrebbero essere oggetto di speculazione né di irresponsabile interesse mediatico. In questo momento si trova sotto osservazione medica, in fase di recupero e con un'evoluzione favorevole all'interno del quadro clinico che presenta".
Momenti di grande confusione in Argentina durante una diretta di Luzu TV, piattaforma molto seguita sul web e sui social. Nel corso del programma El Show del Verano, la conduttrice Florencia Peña ha comunicato in onda una notizia destinata a fare immediatamente il giro del Paese: la presunta morte di Jorge Messi, padre del capitano della nazionale argentina (finito anche nel mirino dell'Algeria). "Non vorrei darvi brutte notizie, ma il padre di Messi è appena morto". Una frase che ha gelato lo studio e sorpreso gli stessi opinionisti presenti, i quali hanno iniziato a chiedere chiarimenti e dettagli sull'accaduto. Nel giro di pochi istanti, la vicenda ha assunto contorni ancora più clamorosi, con ipotesi e commenti che si sono susseguiti senza alcuna conferma ufficiale: "Nel bel mezzo dei Mondiali quindi Messi dovrà andarsene". Il problema? Era una fake news. E la reazione della pulce non si è fatta attendere.
"Jorge Messi è morto": ma è una fake news
Pochi minuti dopo, però, è emersa la verità. La notizia era completamente infondata e la stessa emittente è stata costretta a interrompere la trasmissione per rettificare quanto affermato in precedenza: "Ci siamo cascati". La smentita non è bastata a contenere le polemiche. L'episodio ha rapidamente invaso i social network, dove numerosi utenti hanno criticato duramente la gestione dell'informazione da parte del programma e dell'emittente. In molti hanno contestato la diffusione di una notizia così delicata senza le necessarie verifiche.
Resasi conto della portata dell'errore e del clamore generato all'esterno dello studio, Florencia Peña ha deciso di affrontare immediatamente la questione durante la trasmissione: "Ehi, fake news! Cos'è successo?" La conduttrice ha quindi chiesto spiegazioni al team di produzione. Uno dei responsabili del programma ha preso la parola assumendosi parte della responsabilità per quanto accaduto e spiegando che l'informazione era stata ritenuta attendibile al momento della comunicazione: "Me l'hanno lanciata qui, ma insomma, non stavo guardando. Speravo di no, che fosse falso". Successivamente la stessa Peña ha aggiunto: "È quello che succede un po' nella comunicazione di questi tempi, no? Non si capisce più cosa sia falso e cosa sia vero. Bisogna mettere tutto in discussione finché non viene confermato".