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Argentina, Scaloni cuore d'oro. "Messi? Rispondo perché sei tu": siparietto col giornalista 91enne

In conferenza stampa viene chiesto della presenza o meno della Pulce in campo contro la Giordania, la carineria del ct con lo storico cronista
3 min
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Argentina, Scaloni cuore d'oro. "Messi? Rispondo perché sei tu": siparietto col giornalista 91enne
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Il Mondiale dell'Argentina è stato fin qui straordinario, con la squadra trascinata da un intramontabile Leo Messi. L'albiceleste si appresta a giocare la terza sfida del suo raggruppamento contro la Giordania: alla conferenza di vigilia del match è andato in scena un toccante momento che ha visto protagonista il ct Lionel Scaloni e lo storico giornalista argentino Enrique Macaya Marquez, anni 91.

"Messi gioca?": la domanda dello storico cronista

Consueto botta e riposta tra il commissario tecnico e la stampa in merito alla prossima gara, un match che in realtà non significherà molto per l'albiceleste. L'Argentina infatti è già sicura del primo posto nel girone, essendo a 6 punti su 6 e avendo gli scontri diretti a favore con le uniche squadre a 3 punti (e che si sfideranno nell'ultima giornata), ovvero Austria e Algeria. Da qui nasce inevitabile la domanda sulla presenza o meno di Messi in campo, ma a farla non è un giornalista qualsiasi: il quesito viene posto da Enrique Macaya Marquez, storico giornalista di 91 anni. E così Scaloni...

Argentina, il gesto del ct Scaloni

A domanda diretta sulla presenza o meno di un calciatore in campo, specie se si tratta di un campione come Messi, i tecnici sono sempre restii a risposndere. Il ct dell'Argentina, però, in questo caso fa un'eccezione: "Rispondo solo perché è lei e se lo merita: Messi domani va in panchina". Non solo la cortesia nella risposta, Scaloni fa di più: il tecnico campione del mondo in carica infatti, al termine della conferenza stampa, si reca proprio da Enrique Macaya Marquez. Lo abbraccia, gli sorride e scatta una foto insieme a lui. Un momento di grande gentilezza e umanità, valori che nel calcio (così come nella vita) non possono mai essere dati per scontati.

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