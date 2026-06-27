Argentina, Scaloni cuore d'oro. "Messi? Rispondo perché sei tu": siparietto col giornalista 91enne

Il Mondiale dell' Argentina è stato fin qui straordinario, con la squadra trascinata da un intramontabile Leo Messi . L'albiceleste si appresta a giocare la terza sfida del suo raggruppamento contro la Giordania : alla conferenza di vigilia del match è andato in scena un toccante momento che ha visto protagonista il ct Lionel Scaloni e lo storico giornalista argentino Enrique Macaya Marquez, anni 91.

"Messi gioca?": la domanda dello storico cronista

Consueto botta e riposta tra il commissario tecnico e la stampa in merito alla prossima gara, un match che in realtà non significherà molto per l'albiceleste. L'Argentina infatti è già sicura del primo posto nel girone, essendo a 6 punti su 6 e avendo gli scontri diretti a favore con le uniche squadre a 3 punti (e che si sfideranno nell'ultima giornata), ovvero Austria e Algeria. Da qui nasce inevitabile la domanda sulla presenza o meno di Messi in campo, ma a farla non è un giornalista qualsiasi: il quesito viene posto da Enrique Macaya Marquez, storico giornalista di 91 anni. E così Scaloni...

Argentina, il gesto del ct Scaloni

A domanda diretta sulla presenza o meno di un calciatore in campo, specie se si tratta di un campione come Messi, i tecnici sono sempre restii a risposndere. Il ct dell'Argentina, però, in questo caso fa un'eccezione: "Rispondo solo perché è lei e se lo merita: Messi domani va in panchina". Non solo la cortesia nella risposta, Scaloni fa di più: il tecnico campione del mondo in carica infatti, al termine della conferenza stampa, si reca proprio da Enrique Macaya Marquez. Lo abbraccia, gli sorride e scatta una foto insieme a lui. Un momento di grande gentilezza e umanità, valori che nel calcio (così come nella vita) non possono mai essere dati per scontati.